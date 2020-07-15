Майже половина українців не довіряє Зеленському: як змінився рейтинг довіри
Володимир Зеленський очолює рівень довіри серед українців – його підтримують 44% опитаних. Однак рейтинг недовіри у президента ще вищий – майже 50%. Окрім Зеленського, у лідери довіри українців потрапив голова Ради Дмитро Разумков.
Відповідні результати дослідження опублікував центр Разумкова разом із фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного 3 – 9 липня.
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Як українці довіряють Володимиру Зеленському:
- 12,7% – повністю довіряють;
- 31,5% – скоріше довіряють;
- 25,6% – скоріше не довіряють;
- 23% – зовсім не довіряють;
Відтак, загалом українському президенту довіряють 44% опитаних, а не довіряють – 49%. Такі дані демонструють, що баланс довіри до Зеленського є негативним.
Зауважимо, також 40% опитаних українців вважають, що Зеленський є чесною і порядною людиною. Однак більшість членів його політичної команди навпаки вважають нечесними і непорядними.
Який рівень довіри в інших чиновників
Окрім Зеленського, високий рівень довіри серед українців має і голова парламенту Дмитро Разумков. Водночас глава уряду Шмигаль та міністр внутрішніх справ Аваков очолюють список політків, до яких 60 – 70% опитаних ставляться з недовірою.
- голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%;
- прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють – 62%;
- главі МВС Арсену Авакову довіряють 18%, а не довіряють – 70%;
- очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку довіряють 9%, а не довіряють – 48%;
- генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій не довіряють 49%, а довіряють – 10%.
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Який рейтинг довіри у лідерів політичних партій
Лідери політичних партій Верховної Ради також мають дуже низький рейтинг довіри українців, а відповідно – високий рівень недовіри.
- лідеру "Євросолідарності" та 5-му президенту Петру Порошенку не довіряють 78%, довіряють – 16%.
- очільниці "Батьківщини" Юлії Тимошенко не довіряють 76%, а довіряють – 17%;
- лідеру ОПЗЖ Юрію Бойку не довіряють – 67%, довіряють – 23%;
- рейтингу довіри до лідерки "Голосу" Кіри Рудик немає. Однак є рейтинг до колишнього лідера партії Святослава Вакарчука – йому не довіряють 65%, а довіряють – 22%.
Рейтинг довіри українців до політиків