Володимир Зеленський очолює рівень довіри серед українців – його підтримують 44% опитаних. Однак рейтинг недовіри у президента ще вищий – майже 50%. Окрім Зеленського, у лідери довіри українців потрапив голова Ради Дмитро Разумков.

Відповідні результати дослідження опублікував центр Разумкова разом із фондом "Демініціативи" імені Ілька Кучеріва, проведеного 3 – 9 липня.

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Як українці довіряють Володимиру Зеленському:

12,7% – повністю довіряють;

31,5% – скоріше довіряють;

25,6% – скоріше не довіряють;

23% – зовсім не довіряють;

Відтак, загалом українському президенту довіряють 44% опитаних, а не довіряють – 49%. Такі дані демонструють, що баланс довіри до Зеленського є негативним.

Зауважимо, також 40% опитаних українців вважають, що Зеленський є чесною і порядною людиною. Однак більшість членів його політичної команди навпаки вважають нечесними і непорядними.

Який рівень довіри в інших чиновників

Окрім Зеленського, високий рівень довіри серед українців має і голова парламенту Дмитро Разумков. Водночас глава уряду Шмигаль та міністр внутрішніх справ Аваков очолюють список політків, до яких 60 – 70% опитаних ставляться з недовірою.

голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%;

довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%; прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 14%, а не довіряють – 62%;

довіряють 14%, а не довіряють – 62%; главі МВС Арсену Авакову довіряють 18%, а не довіряють – 70%;

довіряють 18%, а не довіряють – 70%; очільнику Офісу Президента Андрію Єрмаку довіряють 9%, а не довіряють – 48%;

довіряють 9%, а не довіряють – 48%; генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій не довіряють 49%, а довіряють – 10%.

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Який рейтинг довіри у лідерів політичних партій

Лідери політичних партій Верховної Ради також мають дуже низький рейтинг довіри українців, а відповідно – високий рівень недовіри.

лідеру "Євросолідарності" та 5-му президенту Петру Порошенку не довіряють 78%, довіряють – 16%.

не довіряють 78%, довіряють – 16%. очільниці "Батьківщини" Юлії Тимошенко не довіряють 76%, а довіряють – 17%;

не довіряють 76%, а довіряють – 17%; лідеру ОПЗЖ Юрію Бойку не довіряють – 67%, довіряють – 23%;

не довіряють – 67%, довіряють – 23%; рейтингу довіри до лідерки "Голосу" Кіри Рудик немає. Однак є рейтинг до колишнього лідера партії Святослава Вакарчука – йому не довіряють 65%, а довіряють – 22%.



Рейтинг довіри українців до політиків

Деталі проведення дослідження:

Аудиторія: населення України в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Метод опитування: інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.

Вибіркова сукупність: 2022 респонденти.

Терміни проведення: 3 – 9 липня 2020 року.