Почти половина украинцев не доверяет Зеленскому: как изменился рейтинг доверия
Владимир Зеленский возглавляет уровень доверия среди украинцев – его поддерживают 44% опрошенных. Однако рейтинг недоверия у президента еще выше – почти 50%. Кроме Зеленского, в лидеры доверия украинцев попал председатель Рады Дмитрий Разумков.
Соответствующие результаты исследования, проведенного 3-9 июля, опубликовал центр Разумкова вместе с фондом "Деминициативы" имени Илька Кучерива.
Важно В Раду проходят 4 партии: кого украинцы больше всего поддерживают сейчас
Как украинцы доверяют Владимиру Зеленскому:
- 12,7% – полностью доверяют;
- 31,5% – скорее доверяют;
- 25,6% – скорее не доверяют;
- 23% – совсем не доверяют;
Следовательно, в целом украинскому президенту доверяют 44% опрошенных, а не доверяют – 49%. Такие данные демонстрируют, что баланс доверия к Зеленского является отрицательным.
Заметим, также 40% опрошенных украинцев считают, что Зеленский является честным и порядочным человеком. Однако большинство членов его политической команды наоборот считают нечестными и непорядочными.
Какой уровень доверия у других чиновников
Кроме Зеленского, высокий уровень доверия среди украинцев имеет и глава парламента Дмитрий Разумков. В то же время глава правительства Шмыгаль и министр внутренних дел Аваков возглавляют список политиков, к которым 60-70% опрошенных относятся с недоверием.
- председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют – 45%;
- премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют – 62%;
- главе МВД Арсену Авакову доверяют 18%, а не доверяют – 70%;
- руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку доверяют 9%, а не доверяют – 48%;
- Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой не доверяют 49%, а доверяют – 10%.
Узнайте больше В президентском рейтинге лидируют Зеленский и Бойко
Какой рейтинг доверия у лидеров политических партий
Лидеры политических партий Верховной Рады также имеют очень низкий рейтинг доверия украинцев, а соответственно – высокий уровень недоверия.
- лидеру "Евросолидарности" и 5-му президенту Петру Порошенко не доверяют 78%, доверяют – 16%.
- главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко не доверяют 76%, а доверяют – 17%;
- лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко не доверяют – 67%, доверяют – 23%;
- рейтинга доверия к лидеру "Голоса" Кире Рудык нет. Однако есть рейтинг к бывшему лидеру партии Святославу Вакарчуку – ему не доверяют 65%, а доверяют – 22%.
Рейтинг доверия украинцев к политикам