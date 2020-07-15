Владимир Зеленский возглавляет уровень доверия среди украинцев – его поддерживают 44% опрошенных. Однако рейтинг недоверия у президента еще выше – почти 50%. Кроме Зеленского, в лидеры доверия украинцев попал председатель Рады Дмитрий Разумков.

Соответствующие результаты исследования, проведенного 3-9 июля, опубликовал центр Разумкова вместе с фондом "Деминициативы" имени Илька Кучерива.

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Как украинцы доверяют Владимиру Зеленскому:

12,7% – полностью доверяют;

31,5% – скорее доверяют;

25,6% – скорее не доверяют;

23% – совсем не доверяют;

Следовательно, в целом украинскому президенту доверяют 44% опрошенных, а не доверяют – 49%. Такие данные демонстрируют, что баланс доверия к Зеленского является отрицательным.

Заметим, также 40% опрошенных украинцев считают, что Зеленский является честным и порядочным человеком. Однако большинство членов его политической команды наоборот считают нечестными и непорядочными.

Какой уровень доверия у других чиновников

Кроме Зеленского, высокий уровень доверия среди украинцев имеет и глава парламента Дмитрий Разумков. В то же время глава правительства Шмыгаль и министр внутренних дел Аваков возглавляют список политиков, к которым 60-70% опрошенных относятся с недоверием.

председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют – 45%;

доверяют 39% опрошенных, не доверяют – 45%; премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют – 62%;

доверяют 14%, а не доверяют – 62%; главе МВД Арсену Авакову доверяют 18%, а не доверяют – 70%;

доверяют 18%, а не доверяют – 70%; руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку доверяют 9%, а не доверяют – 48%;

доверяют 9%, а не доверяют – 48%; Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой не доверяют 49%, а доверяют – 10%.

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Какой рейтинг доверия у лидеров политических партий

Лидеры политических партий Верховной Рады также имеют очень низкий рейтинг доверия украинцев, а соответственно – высокий уровень недоверия.

лидеру "Евросолидарности" и 5-му президенту Петру Порошенко не доверяют 78%, доверяют – 16%.

не доверяют 78%, доверяют – 16%. главе "Батькивщины" Юлии Тимошенко не доверяют 76%, а доверяют – 17%;

не доверяют 76%, а доверяют – 17%; лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко не доверяют – 67%, доверяют – 23%;

не доверяют – 67%, доверяют – 23%; рейтинга доверия к лидеру "Голоса" Кире Рудык нет. Однако есть рейтинг к бывшему лидеру партии Святославу Вакарчуку – ему не доверяют 65%, а доверяют – 22%.



Рейтинг доверия украинцев к политикам

Детали проведения исследования:

Аудитория: население Украины во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентует взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Метод опроса: интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Выборочная совокупность: 2022 респондента.

Сроки проведения: 3 – 9 июля 2020 года.