Рейтинг городов в Украине с наиболее счастливыми жителями
Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала данные всеукраинского муниципального опроса о том, довольны ли украинцы проживанием в своем городе.
Жителям украинских областных центров предложили оценить качество 22 сфер и услуг в родном городе по шкале от 1 до 5.
Читайте также: Счастливы ли украинцы? Опросы
Оценивались инфраструктура, коммунальная, гуманитарная сферы, медицина, образование, деятельность правоохранительных органов и другие факторы.
Сводный рейтинг областных центров Украины
Исследования показали, что наиболее довольными горожанами себя считают жители Винницы, за ними в рейтинге следуют проживающие в Луцке и Харькове соответственно. Отметим, что худшие оценки в результате опроса получили Черновцы и Херсон
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Вокруг России назревает международный скандал: Чехия высылает "разведчиков" РФ под прикрытиемсегодня , 15:23
-
Сигнал оппонентам Порошенко в военных кругах, – французское издание об аресте Савченкосегодня , 13:56
-
Нацгвардия в цифрах: все что нужно знать, чтобы понимать как работают гвардейцысегодня , 13:14
Комментарии