Рейтинг городов в Украине с наиболее счастливыми жителями

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала данные всеукраинского муниципального опроса о том, довольны ли украинцы проживанием в своем городе.

Жителям украинских областных центров предложили оценить качество 22 сфер и услуг в родном городе по шкале от 1 до 5.

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Оценивались инфраструктура, коммунальная, гуманитарная сферы, медицина, образование, деятельность правоохранительных органов и другие факторы.

Сводный рейтинг областных центров Украины

Исследования показали, что наиболее довольными горожанами себя считают жители Винницы, за ними в рейтинге следуют проживающие в Луцке и Харькове соответственно. Отметим, что худшие оценки в результате опроса получили Черновцы и Херсон