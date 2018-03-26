Рейтинг міст в Україні з найбільш щасливими жителями

Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила дані всеукраїнського муніципального опитування про те, чи задоволені українці проживанням у своєму місті.

Жителям українських обласних центрів запропонували оцінити якість 22 сфер і послуг в рідному місті за шкалою від 1 до 5.

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Оцінювалися інфраструктура, комунальна, гуманітарна сфери, медицина, освіта, діяльність правоохоронних органів та інші чинники.



Зведений рейтинг обласних центрів України

Дослідження показали, що найбільш задоволеними містянами себе вважають жителі Вінниці, за ними в рейтингу йдуть проживаючі в Луцьку і Харкові відповідно. Зазначимо, що гірші оцінки в результаті опитування отримали Чернівці та Херсон