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Рейтинг міст в Україні з найбільш щасливими жителями

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Визначено список міст найщасливіших людей в Україні
Визначено список міст найщасливіших людей в Україні / www.rakhivnews.in.ua

Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила дані всеукраїнського муніципального опитування про те, чи задоволені українці проживанням у своєму місті.

Жителям українських обласних центрів запропонували оцінити якість 22 сфер і послуг в рідному місті за шкалою від 1 до 5.

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Оцінювалися інфраструктура, комунальна, гуманітарна сфери, медицина, освіта, діяльність правоохоронних органів та інші чинники.

Зведений рейтинг обласних центрів України
Зведений рейтинг обласних центрів України

Дослідження показали, що найбільш задоволеними містянами себе вважають жителі Вінниці, за ними в рейтингу йдуть проживаючі в Луцьку і Харкові відповідно. Зазначимо, що гірші оцінки в результаті опитування отримали Чернівці та Херсон

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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