Рейтинг несостоятельных государств: какое место заняла Украина

Успешность и развитие любого государства зависит от мудрого управления. Именно руководство государства своими решениями может начать экономический рост страны, или же уничтожить ее. Однако есть случаи, когда территория страны еще есть, а государства практически нет. По-английски это называется Failed State или несостоятельное государство.

Как сказал Виталий Дейнега в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны", несостоятельное государство в какой-то момент становится жертвой внешней агрессии.

Читайте также: Нацбанк дал прогноз развития экономики на следующие годы: что изменилось

Почему государства становятся несостоятельными

На это есть ряд причин. Ими могут быть: вакуум власти после перехода от тирании к демократии. Внешняя агрессия, внутренний кризис и коррупция, плохое управление, в следствии чего государство может потерять способность к развитию, а затем и самозащите.

Какой бы ни была причина – заканчивается все всегда вопросами безопасности. Власть в несостоятельном государстве начинают захватывать внутренние вооруженные формирования или комбинация этих двух факторов. В частности так произошло и в Сирии,

– сказал Виталий.

В целом индекс несостоятельности государств определяется такими факторами как:

– ситуация с безопасностью;

– деятельность элит;

– социальные разделения;

– экономический спад;

– неравномерное экономическое развитие;

– эмиграция, легитимность государственности;

– права человека, верховенство права;

– демографические изменения, беженцы и внутренне перемещенные лица;

– внешнее вмешательство.



Индекс несостоятельности государств определяется многими факторами

Несостоятельные государства

Дейнега заявил, что к пяти наиболее уязвимым странам по разным оценкам относятся Йемен, Сомали, Южный Судан, Сирия и Демократическая Республика Конго. В категорию "Высокая тревога" включены: Центральноафриканская Республика, Чад, Судан и Афганистан.



Графика Failed State (Красным обозначены несостоятельные государства)

В рейтинге несостоятельных государств Украина имеет 71 баллов, Россия же получила 74,7. К слову, чем больше количество баллов, тем выше риск стать несостоятельным государством.

Но пусть Россия возится со своими проблемами сама. А все, что я хочу вам сказать – это то, что независимость это борьба. И ни у одной страны нет шанса ее избежать. Чтобы быть независимым нужно быть сильным и строить свое будущее – тогда есть шансы не стать частью чужого,

– отметил Дейнега.

Также он добавил, что более состоятельные страны не допускают начала проблем и действуют на опережение в своей внутренней и внешней политике. Слабые и менее состоятельные страны могут дожить до войны на собственной территории.

Смотрите полное видео программы "Хроники необъявленной войны":