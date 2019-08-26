08:38
26 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Рейтинг несостоятельных государств: какое место заняла Украина

      344 Читати новину українською
      Какое место заняла Украина в рейтинге несостоятельных государств
      Какое место заняла Украина в рейтинге несостоятельных государств / market.korupciya.com

      Успешность и развитие любого государства зависит от мудрого управления. Именно руководство государства своими решениями может начать экономический рост страны, или же уничтожить ее. Однако есть случаи, когда территория страны еще есть, а государства практически нет. По-английски это называется Failed State или несостоятельное государство.

      Как сказал Виталий Дейнега в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны", несостоятельное государство в какой-то момент становится жертвой внешней агрессии.

      Читайте также: Нацбанк дал прогноз развития экономики на следующие годы: что изменилось

      Почему государства становятся несостоятельными

      На это есть ряд причин. Ими могут быть: вакуум власти после перехода от тирании к демократии. Внешняя агрессия, внутренний кризис и коррупция, плохое управление, в следствии чего государство может потерять способность к развитию, а затем и самозащите.

      Какой бы ни была причина – заканчивается все всегда вопросами безопасности. Власть в несостоятельном государстве начинают захватывать внутренние вооруженные формирования или комбинация этих двух факторов. В частности так произошло и в Сирии,
      – сказал Виталий.

      В целом индекс несостоятельности государств определяется такими факторами как:

      – ситуация с безопасностью;
      – деятельность элит;
      – социальные разделения;
      – экономический спад;
      – неравномерное экономическое развитие;
      – эмиграция, легитимность государственности;
      – права человека, верховенство права;
      – демографические изменения, беженцы и внутренне перемещенные лица;
      – внешнее вмешательство.


      Индекс несостоятельности государств определяется многими факторами

      Несостоятельные государства

      Дейнега заявил, что к пяти наиболее уязвимым странам по разным оценкам относятся Йемен, Сомали, Южный Судан, Сирия и Демократическая Республика Конго. В категорию "Высокая тревога" включены: Центральноафриканская Республика, Чад, Судан и Афганистан.


      Графика Failed State (Красным обозначены несостоятельные государства)

      В рейтинге несостоятельных государств Украина имеет 71 баллов, Россия же получила 74,7. К слову, чем больше количество баллов, тем выше риск стать несостоятельным государством.

      Но пусть Россия возится со своими проблемами сама. А все, что я хочу вам сказать – это то, что независимость это борьба. И ни у одной страны нет шанса ее избежать. Чтобы быть независимым нужно быть сильным и строить свое будущее – тогда есть шансы не стать частью чужого,
      – отметил Дейнега.

      Также он добавил, что более состоятельные страны не допускают начала проблем и действуют на опережение в своей внутренней и внешней политике. Слабые и менее состоятельные страны могут дожить до войны на собственной территории.

      Смотрите полное видео программы "Хроники необъявленной войны":

       

      blog_ava
      Меркель заговорила о подготовке саммита "Нормандской четверки"
      сегодня
      113
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Видеоблоги Война рейтинги Судан Сомали Йемен Конго беженцы Африка Афганістан Статистика
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      сегодня , 00:36 Самые смешные мемы недели: Украина, которая смогла, помощник Дубинского и "ничья комисячна"
      144
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 августа , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3174
      Отберут ли у Медведчука "112", возмутительное поведение "Слуг народа" – топ-5 видео недели
      25 августа , 19:30 Отберут ли у Медведчука "112", возмутительное поведение "Слуг народа" – топ-5 видео недели
      577
      На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      25 августа , 19:03 На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      Блог Соцмережі 2879
      "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      25 августа , 17:00 "Закон Савченко": як довго українці страждатимуть від наслідків його ухвалення
      Тетяна Мартинюк 505
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук