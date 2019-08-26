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      Рейтинг неспроможних держав: яке місце посіла Україна

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      Яке місце посіла Україна у рейтингу неспроможних держав
      Яке місце посіла Україна у рейтингу неспроможних держав / market.korupciya.com

      Успішність та розвиток будь-якої держави залежить від мудрого управління. Саме керівництво держави своїми рішеннями може спричинити економічний ріст країни, або ж знищити її. Однак є випадки, коли територія країни ще є, а держави практично нема. Англійською це називається Failed State або неспроможна держава.

      Як сказав Віталій Дейнега у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни", неспроможна держава у якийсь момент стає жертвою зовнішньої агресії.

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      Чому держави стають неспроможними

      На це є ряд причин. Ними можуть бути: вакуум влади після переходу від тиранії до демократії. Зовнішня агресія, внутрішня криза та корупція і погане управління, через які держава може втратити спроможність до розвитку, а згодом і самозахисту.

      Якою б не була причина – закінчується усе завжди безпековими питаннями. Владу у неспроможній державі починають захоплювати внутрішні озброєні формування чи комбінація цих двох факторів. Зокрема так сталося й у Сирії,
      – зауважив Віталій.

      Загалом індекс неспроможності держав визначається такими факторами як:

      – ситуація з безпекою;
      – діяльність еліт;
      – соціальні розділення;
      – економічний спад;
      – нерівномірний економічний розвиток;
      – еміграція, легітимність державності;
      – права людини, верховенство права;
      – демографічні зміни, біженці та внутрішньо переміщені особи;
      – зовнішнє втручання.


      Індекс неспроможності держав визначається багатьма факторами

      Неспроможні держави

      Дейнега заявив, що до п'яти найбільш вразливих країн за різними оцінками відносяться Ємен, Сомалі, Південний Судан, Сирія і Демократична Республіка Конго. У категорію "Висока тривога" включені: Центральноафриканська Республіка, Чад, Судан і Афганістан.


      Графіка Failed State (червоним позначені неспроможні держави)

      У рейтингу неспроможних держав Україна має 71 балів, Росія ж отримала 74,7. До слова, чим більша кількість балів, тим вищий ризик стати неспроможною державою.

      Але нехай Росія порається зі своїми проблемами сама. А усе що я хочу вам сказати – це те що незалежність це боротьба. І у жодної країни немає шансу її уникнути. Щоб бути незалежним потрібно бути сильним і будувати своє майбутнє – тоді є шанси не стати частиною чужого,
      – наголосив Дейнега.

      Також він додав, що більш спроможні країни не допускають початку проблем і діють на випередження у своїй внутрішній та зовнішній політиці. Слабші та менш спроможні країни можуть дожити до війни на власній території.

      Дивіться повне відео програми "Хроніки неоголошеної війни":

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Відеоблоги Війна Рейтинги Статистика Афганістан Африка біженці Конго Ємен Сомалі Судан
      Джерело: 24 канал
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