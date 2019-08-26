Рейтинг неспроможних держав: яке місце посіла Україна
Успішність та розвиток будь-якої держави залежить від мудрого управління. Саме керівництво держави своїми рішеннями може спричинити економічний ріст країни, або ж знищити її. Однак є випадки, коли територія країни ще є, а держави практично нема. Англійською це називається Failed State або неспроможна держава.
Як сказав Віталій Дейнега у своєму відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни", неспроможна держава у якийсь момент стає жертвою зовнішньої агресії.
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Чому держави стають неспроможними
На це є ряд причин. Ними можуть бути: вакуум влади після переходу від тиранії до демократії. Зовнішня агресія, внутрішня криза та корупція і погане управління, через які держава може втратити спроможність до розвитку, а згодом і самозахисту.
Якою б не була причина – закінчується усе завжди безпековими питаннями. Владу у неспроможній державі починають захоплювати внутрішні озброєні формування чи комбінація цих двох факторів. Зокрема так сталося й у Сирії,
– зауважив Віталій.
Загалом індекс неспроможності держав визначається такими факторами як:
– ситуація з безпекою;
– діяльність еліт;
– соціальні розділення;
– економічний спад;
– нерівномірний економічний розвиток;
– еміграція, легітимність державності;
– права людини, верховенство права;
– демографічні зміни, біженці та внутрішньо переміщені особи;
– зовнішнє втручання.
Індекс неспроможності держав визначається багатьма факторами
Неспроможні держави
Дейнега заявив, що до п'яти найбільш вразливих країн за різними оцінками відносяться Ємен, Сомалі, Південний Судан, Сирія і Демократична Республіка Конго. У категорію "Висока тривога" включені: Центральноафриканська Республіка, Чад, Судан і Афганістан.
Графіка Failed State (червоним позначені неспроможні держави)
У рейтингу неспроможних держав Україна має 71 балів, Росія ж отримала 74,7. До слова, чим більша кількість балів, тим вищий ризик стати неспроможною державою.
Але нехай Росія порається зі своїми проблемами сама. А усе що я хочу вам сказати – це те що незалежність це боротьба. І у жодної країни немає шансу її уникнути. Щоб бути незалежним потрібно бути сильним і будувати своє майбутнє – тоді є шанси не стати частиною чужого,
– наголосив Дейнега.
Також він додав, що більш спроможні країни не допускають початку проблем і діють на випередження у своїй внутрішній та зовнішній політиці. Слабші та менш спроможні країни можуть дожити до війни на власній території.
Дивіться повне відео програми "Хроніки неоголошеної війни":