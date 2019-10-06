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      Рейтинг самых красивых островов планеты, которые захватывают дыхание: фото

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      Рейтинг лучших островов планеты
      Рейтинг лучших островов планеты / pinterest.com

      Туристический портал Big 7 Travel составил рейтинг лучших в мире островов, которые стоит посетить в 2020 году. Всего в списке 50 позиций. Первое место занимает совсем не тропический остров.

      Рейтинг был составлен на основе отзывов читателей и редакторской команды, а также совокупных результатов предыдущих оценок медиа, пишет The Independent.

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      3 лучших острова мира

      Лидером рейтинга стал небольшой остров Флатей. Он расположен на северо-запад от Исландии и входит в ее состав.

      Флатей – единственный населенный остров архипелага из 40 островов, расположенных в заливе Брейда-фьорд. До острова можно добраться только паромом из города Стиккисхоульмюр. Интересно, что на острове работает только один отель Flatey на протяжении 3 летних месяцев.

      флатей
      Так выглядит остров Флатей/ Фото: Bigseventravel

      Чем известен остров Флатей?

      Остров известен своей библиотекой, которая была построена в 1864 году и является старейшей в Исландии. Здесь также есть церковь, возведенная в 1926 году.

      Постоянно на острове живут всего 6 человек, но в летние месяцы "население" увеличивается до 9 000 из-за туристов. Дело в том, что люди съезжаются, чтобы пожить в летних домиках и понаблюдать за популяцией атлантических тупиков, а также более 35 видов других гнездующихся птиц.

      тупики
      Так выглядят тупики

      Второе место занял филиппинский остров Палаван

      Он известен морским отдыхом и таинственной пещерой Хинагданан.

      острів палаван
      Остров Палаван

      Третьим стал Эспириту-Санто

      Это самый большой из 83 островов в составе государства Вануату. Известен прекрасными белоснежными пляжами и кристальной водой.

      острів еспіріту-санто
      Остров Эспириту-Санто

      В лучшие 10 островов планеты также вошли:

      • Соммарёй (Норвегия);
      • Корчула (Хорватия);
      • Аранские острова (Ирландия);
      • Пемба (Занзибар);
      • Барбадос;
      • Ламми (штат Вашингтон, США);
      • Бора-Бора (Французская Полинезия).

      Весь список лучших островов планеты – ищите по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Путешествия Отдых
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