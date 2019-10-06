Рейтинг найкрасивіших островів планети, які захоплюють подих: фото

Туристичний портал Big 7 Travel склав рейтинг найкращих у світі островів, які варто відвідати у 2020 році. Всього у списку 50 позицій. Перше місце займає зовсім не тропічний острів.

Рейтинг було складено на основі відгуків читачів і редакторської команди, а також сукупних результатів попередніх оцінок медіа, пише The Independent.

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Лідером рейтингу став невеликий острів Флатей. Він розташований на північний захід від Ісландії і входить до її складу.

Флатей – єдиний населений острів архіпелагу з 40 островів, розташованих в затоці Брейда-фьорд. До острова можна дістатися лише паромом з міста Стіккісхоульмюр. Цікаво, що на острові працює лише один готель Flatey впродовж 3 літніх місяців.



Так виглядає острів Флатей/ Фото: Bigseventravel

Чим відомий острів Флатей?

Острів відомий своєю бібліотекою, яка була збудована у 1864 році та є найстарішою в Ісландії. Тут також є церква, зведена 1926 року.

Постійно на острові живе лише 6 осіб, але в літні місяці "населення" збільшується до 9 000 через туристів. Справа у тому, що люди з'їжджаються, щоб пожити в літніх будиночках і поспостерігати за популяцією атлантичних тупиків, а також понад 35 видів інших птахів, що гніздяться.



Так виглядають тупики

Друге місце посів філіппінський острів Палаван

Він відомий морським відпочинком та таємничою печерою Хінагданан.



Острів Палаван

Третім став Еспіріту-Санто

Це найбільший з 83 островів у складі держави Вануату. Відомий прекрасними білосніжними пляжами та кришталевою водою.



Острів Еспіріту-Санто

До найкращих 10 островів планети також увійшли:

Соммарьой (Норвегія);

Корчула (Хорватія);

Аранські острови (Ірландія);

Пемба (Занзібар);

Барбадос;

Ламмі (штат Вашингтон, США);

Бора-Бора (Французька Полінезія).

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