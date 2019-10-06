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      Рейтинг найкрасивіших островів планети, які захоплюють подих: фото

      1550 Читать новость на русском
      Рейтинг найкращих островів планети
      Рейтинг найкращих островів планети / pinterest.com

      Туристичний портал Big 7 Travel склав рейтинг найкращих у світі островів, які варто відвідати у 2020 році. Всього у списку 50 позицій. Перше місце займає зовсім не тропічний острів.

      Рейтинг було складено на основі відгуків читачів і редакторської команди, а також сукупних результатів попередніх оцінок медіа, пише The Independent.

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      Лідером рейтингу став невеликий острів Флатей. Він розташований на північний захід від Ісландії і входить до її складу.

      Флатей – єдиний населений острів архіпелагу з 40 островів, розташованих в затоці Брейда-фьорд. До острова можна дістатися лише паромом з міста Стіккісхоульмюр. Цікаво, що на острові працює лише один готель Flatey впродовж 3 літніх місяців.

      флатей
      Так виглядає острів Флатей/ Фото: Bigseventravel

      Чим відомий острів Флатей?

      Острів відомий своєю бібліотекою, яка була збудована у 1864 році та є найстарішою в Ісландії. Тут також є церква, зведена 1926 року.

      Постійно на острові живе лише 6 осіб, але в літні місяці "населення" збільшується до 9 000 через туристів. Справа у тому, що люди з'їжджаються, щоб пожити в літніх будиночках і поспостерігати за популяцією атлантичних тупиків, а також понад 35 видів інших птахів, що гніздяться.

      тупики
      Так виглядають тупики

      Друге місце посів філіппінський острів Палаван

      Він відомий морським відпочинком та таємничою печерою Хінагданан.

      острів палаван
      Острів Палаван

      Третім став Еспіріту-Санто

      Це найбільший з 83 островів у складі держави Вануату. Відомий прекрасними білосніжними пляжами та кришталевою водою.

      острів еспіріту-санто
      Острів Еспіріту-Санто

      До найкращих 10 островів планети також увійшли:

      • Соммарьой (Норвегія);
      • Корчула (Хорватія);
      • Аранські острови (Ірландія);
      • Пемба (Занзібар);
      • Барбадос;
      • Ламмі (штат Вашингтон, США);
      • Бора-Бора (Французька Полінезія).

      Весь список найкращих островів планети – шукайте за посиланням.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Подорожі Відпочинок
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