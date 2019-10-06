Рейтинг найкрасивіших островів планети, які захоплюють подих: фото
Туристичний портал Big 7 Travel склав рейтинг найкращих у світі островів, які варто відвідати у 2020 році. Всього у списку 50 позицій. Перше місце займає зовсім не тропічний острів.
Рейтинг було складено на основі відгуків читачів і редакторської команди, а також сукупних результатів попередніх оцінок медіа, пише The Independent.
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3 найкращі острови світу
Лідером рейтингу став невеликий острів Флатей. Він розташований на північний захід від Ісландії і входить до її складу.
Флатей – єдиний населений острів архіпелагу з 40 островів, розташованих в затоці Брейда-фьорд. До острова можна дістатися лише паромом з міста Стіккісхоульмюр. Цікаво, що на острові працює лише один готель Flatey впродовж 3 літніх місяців.
Так виглядає острів Флатей/ Фото: Bigseventravel
Чим відомий острів Флатей?
Острів відомий своєю бібліотекою, яка була збудована у 1864 році та є найстарішою в Ісландії. Тут також є церква, зведена 1926 року.
Постійно на острові живе лише 6 осіб, але в літні місяці "населення" збільшується до 9 000 через туристів. Справа у тому, що люди з'їжджаються, щоб пожити в літніх будиночках і поспостерігати за популяцією атлантичних тупиків, а також понад 35 видів інших птахів, що гніздяться.
Так виглядають тупики
Друге місце посів філіппінський острів Палаван
Він відомий морським відпочинком та таємничою печерою Хінагданан.
Острів Палаван
Третім став Еспіріту-Санто
Це найбільший з 83 островів у складі держави Вануату. Відомий прекрасними білосніжними пляжами та кришталевою водою.
Острів Еспіріту-Санто
До найкращих 10 островів планети також увійшли:
- Соммарьой (Норвегія);
- Корчула (Хорватія);
- Аранські острови (Ірландія);
- Пемба (Занзібар);
- Барбадос;
- Ламмі (штат Вашингтон, США);
- Бора-Бора (Французька Полінезія).
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