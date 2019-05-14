Рейтинг защиты прав ЛГБТ в Европе: на каком месте Украина
Украина заняла 35 место среди 49 стран Европы в ежегодном рейтинге защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества.
Рейтинг сформировала правозащитная группа ILGA-Europe. По словам команды, они принимали во внимание работу, которую проводят в странах, чтобы защитить права людей, которые выражают свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
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Страны получили оценку защиты прав ЛГБТ от 0% (нарушения прав человека и дискриминация) до 100% (уважение прав человека, равенство).
Топ-5 стран, которые больше всего защищают права представителей ЛГБТ:
• Мальта – 90,35%;
• Бельгия – 73,08%;
• Люксембург – 70,4%;
• Финляндия – 69,27%;
• Дания – 67,86%.
Страны, которые лучше всех защищают права ЛГБТ
Украина получила 21,52%. Последние места в рейтинге заняли Россия – 10,2%, Армения – 6,4%, Турция – 5,16% и Азербайджан – 3,33%.
Страны, занявшие последние места в рейтинге