Рейтинг защиты прав ЛГБТ в Европе: на каком месте Украина

Украина заняла 35 место среди 49 стран Европы в ежегодном рейтинге защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Рейтинг сформировала правозащитная группа ILGA-Europe. По словам команды, они принимали во внимание работу, которую проводят в странах, чтобы защитить права людей, которые выражают свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

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Страны получили оценку защиты прав ЛГБТ от 0% (нарушения прав человека и дискриминация) до 100% (уважение прав человека, равенство).

Топ-5 стран, которые больше всего защищают права представителей ЛГБТ:

• Мальта – 90,35%;

• Бельгия – 73,08%;

• Люксембург – 70,4%;

• Финляндия – 69,27%;

• Дания – 67,86%.



​Страны, которые лучше всех защищают права ЛГБТ

Украина получила 21,52%. Последние места в рейтинге заняли Россия – 10,2%, Армения – 6,4%, Турция – 5,16% и Азербайджан – 3,33%.



Страны, занявшие последние места в рейтинге