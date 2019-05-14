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      Рейтинг защиты прав ЛГБТ в Европе: на каком месте Украина

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      Рейтинг защиты прав ЛГБТ
      Рейтинг защиты прав ЛГБТ / www.gettyimages.in

      Украина заняла 35 место среди 49 стран Европы в ежегодном рейтинге защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества.

      Рейтинг сформировала правозащитная группа ILGA-Europe. По словам команды, они принимали во внимание работу, которую проводят в странах, чтобы защитить права людей, которые выражают свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

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      Страны получили оценку защиты прав ЛГБТ от 0% (нарушения прав человека и дискриминация) до 100% (уважение прав человека, равенство).

      Топ-5 стран, которые больше всего защищают права представителей ЛГБТ:

      • Мальта – 90,35%;
      • Бельгия – 73,08%;
      • Люксембург – 70,4%;
      • Финляндия – 69,27%;
      • Дания – 67,86%.

      лгбт рейтинг країн
      ​Страны, которые лучше всех защищают права ЛГБТ

      Украина получила 21,52%. Последние места в рейтинге заняли Россия – 10,2%, Армения – 6,4%, Турция – 5,16% и Азербайджан – 3,33%.

      лгбт
      Страны, занявшие последние места в рейтинге

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины ЛГБТ Европа
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