Рейтинг захисту прав ЛГБТ у Європі: на якому місці Україна

Україна посіла 35 місце серед 49 країн Європи у щорічному рейтингу захисту прав представників ЛГБТ-спільноти.

Рейтинг сформувала правозахисна група ILGA-Europe. За словами команди, вони брали до уваги роботу, яку проводять у країнах, аби захистити права людей, які висловлюють свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

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Країни отримали оцінку захисту прав ЛГБТ від 0% (порушення прав людини та дискримінація) до 100% (повага прав людини, рівність).

Топ-5 країн, які найбільше захищають права представників ЛГБТ:

• Мальта – 90,35%;

• Бельгія – 73,08%;

• Люксембург – 70,4%;

• Фінляндія – 69,27%;

• Данія – 67,86%.



Країни, які найкраще захищають права ЛГБТ

Україна отримала 21,52%. Останні місця в рейтингу посіли Росія – 10,2 %, Вірменія – 6,4 %, Туреччина – 5,16 % та Азербайджан – 3,33 %.



Країни, які посіли останні місця у рейтингу