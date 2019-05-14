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      Рейтинг захисту прав ЛГБТ у Європі: на якому місці Україна

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      Рейтинг захисту прав ЛГБТ
      Рейтинг захисту прав ЛГБТ / www.gettyimages.in

      Україна посіла 35 місце серед 49 країн Європи у щорічному рейтингу захисту прав представників ЛГБТ-спільноти.

      Рейтинг сформувала правозахисна група ILGA-Europe. За словами команди, вони брали до уваги роботу, яку проводять у країнах, аби захистити права людей, які висловлюють свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

      Читайте також: Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні

      Країни отримали оцінку захисту прав ЛГБТ від 0% (порушення прав людини та дискримінація) до 100% (повага прав людини, рівність).

      Топ-5 країн, які найбільше захищають права представників ЛГБТ:

      • Мальта – 90,35%;
      • Бельгія – 73,08%;
      • Люксембург – 70,4%;
      • Фінляндія – 69,27%;
      • Данія – 67,86%.

      лгбт рейтинг країн
      Країни, які найкраще захищають права ЛГБТ

      Україна отримала 21,52%. Останні місця в рейтингу посіли Росія – 10,2 %, Вірменія – 6,4 %, Туреччина – 5,16 % та Азербайджан – 3,33 %.

      лгбт
      Країни, які посіли останні місця у рейтингу

      blog_ava
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      Теги: Новини України ЛГБТ Європа
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