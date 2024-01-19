Это только те, кого удалось обнаружить. В целом для тех, кто решается на побег из страны, где его сверстники с оружием в руках борются за право не быть Россией, есть три варианта – пересечь границу, быть пойманным или умереть, передает 24 Канал в рамках программы "Граница.UA".

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"Её (Тису – 24 Канал) очень тяжело переплывать. Здесь очень большое течение, глубина и многие недооценивают эту реку", – сказал пограничник Вадим.

Надувной арсенал беглецов

Пограничники подразделения "Вилок" собрали надувной арсенал беглецов в Венгрию всего за несколько месяцев. Теперь – это вещественные доказательства. Некоторых их владельцев нет на этом свете.

На нашем участке за этот год четыре случая произошло. В одном из них – перевернулась лодка, и три человека утонули,

– рассказал начальник отдела пограничной службы "Вилок" Евгений Васерук.

Река Тиса мелкая только со стороны Украины. Когда наступают холода, уровень воды в разы увеличивается. И тогда шансы преодолеть Тису – мизерные. То же происходит и в горах. Там поисковые операции стали обычным делом.

"Было такое, что и ломали ногу. Было такое, что мы и доставали людей из воды. Мужчина там почти замерз. 52 года. Но, слава Богу, с помощью врачей его удалось вернуть к жизни", – отметила спикер Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Его звали Сергей

Однако печальный опыт предшественников не всех останавливает. Несколько месяцев назад пограничники тщетно умоляли вернуться на берег одного из пловцов.

Его просили вернуться. Он все же принял решение плыть на румынский берег. Его спросили, как его зовут. Он сказал, что Сергей. Обнаружили к утру. Наши ребята узнали, потому что на румынском берегу сбросили фотографии. Такой молодой, крепкий,

– рассказала спикер Мукачевского пограничного отряда.

Но может случиться так, что жертву стихии никогда не найдут. Люди там уже не раз пропадали без вести.

"Река глубокая. В некоторых местах или в некоторых намытых оврагах может лежать, например, бревно – корни огромного дерева из воды. Если человек, переплывая реку, зацепится за эти корни, и его накроет водой, не факт, что когда-нибудь это тело или останки тела достанут из воды", – подчеркнула Леся Федорова.

Пограничники создали несколько уровней охраны, чтобы снизить поток нарушителей и избежать трагедии. Реку патрулируют лодки со спасательным снаряжением, на суше постоянно дежурят пограничные наряды, а в небо поднимаются дроны.

На большинстве участков построили заграждение. Острые элементы могут серьезно ранить каждого, кто попытается их преодолеть. А контрольные посты еще на въезде в приграничье позволяют отсеять потенциальных беглецов.

Нарушителя не нужно нести

В прошлом году пограничники Мукачевского отряда задержали более двух тысяч нарушителей. Но предохранители не всегда срабатывают. Правоохранителям противостоит хорошо организованный отряд местной "Коза Ностры".

В Закарпатском пограничье активно промышляли контрабандой сигарет и переправкой иностранцев еще задолго до российской агрессии. Теперь "товаром" стали наши соотечественники. Клиентов у них хватает.

"Мужчины, находящиеся на территории Украины, сами выходят на таких организаторов, сами их ищут через телеграм-каналы, через соцсети, через так называемое "сарафанное радио", – сказала спикер Мукачевского пограничного отряда.

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Дельцы быстро сообразили, что более прибыльный бизнес – мужчины призывного возраста.

"Один уклонист платит от 3 тысяч долларов, а за два ящика сигарет – несколько сотен. Уклониста нести на себе не надо. И, тем более, вместе с ним не нужно границу пересекать. Надо только его довести и указать ему направление", – отметил начальник отдела пограничной службы "Вилок" Евгений Васерук.

"Зарабатывают" местные

На зарплате у главарей преступных групп может сидеть любой – женщина, дедушка-пенсионер или подросток. К примеру, двум мальчишкам из пограничного села нет 16 лет. Однако у них уже есть своя "доля" в криминальном бизнесе. Недавно их задержали при переправке двух нарушителей.

"Организаторы противоправной деятельности – местные. Проводники – это 100% все из местного населения. Так же есть те, кто способствуют путем сбора и передачи информации о движении пограничных нарядов, наблюдают наш наряд или машину", – добавил Васерук.

Все сделки максимально тайные. Все, чтобы "клиент" не сдал своих "благотворителей".

"Часто используют балаклавы, связь с нарушителями в телефонном режиме – через мессенджеры. Предоставляют им координаты, куда им нужно прибыть, в какую сторону им двигаться", – сказал начальник отдела пограничной службы "Вилок".

Они хорошо ориентируются на местности и везде имеют свои "глаза и уши". Однако не брезгуют и банальным мошенничеством.

"Подводили их к притокам реки Тиса. Указывали на то, что дальше – Румыния. "Переплываете реку – вы уже будете дальше в Румынии". И люди, не зная, просто не ориентируясь в местности, так же переправлялись. Далее наши наряды их задерживали ", – сказал оперативный сотрудник Государственной пограничной службы.

Дальнейшая судьба – неинтересна

Пограничники, постоянно имеющие дело с местными группировками, убеждены, что дальнейшая судьба людей не интересует переправителей.

Уверяют их, что "неглубоко, все безопасно". Но на самом деле, цель у них одна – получить деньги с этих людей. Смогут ли они переплыть, живы ли они после того будут, – то уже никому там неинтересно,

– отметил начальник отдела пограничной службы "Вилок".

Переправление – преступление

Важно! Согласно законодательству, действия организаторов переправок являются преступлением. Статья 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает от 3 до 9 лет лишения свободы.

Однако доказать состав преступления крайне трудно.

"Необязательно, что мы сразу его будем задерживать при передаче средств. Необходимо, чтобы было уже непосредственно покушение на преступление. Или совершает человек преступление. Когда уже собралась группа лиц, они уже непосредственно у государственной границы, тогда стараемся и задержать", – рассказал оперативный сотрудник Государственной пограничной службы.

Организаторы схем – состоятельные люди. Если случится беда, на их стороне не только отряд адвокатов. И даже если собраны железобетонные доказательства, не факт, что злоумышленник попадет в тюрьму.

Например, "благодетель" переправлял в Румынию троих мужчин и был задержан пограничниками. Через несколько месяцев Хустский районный суд Закарпатской области вынес ему приговор – 5 лет лишения свободы. Но сразу же освободил от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.

В прошлом году оперативники Мукачевского отряда объявили подозрения 63 организаторам, 26 пособникам и 14 исполнителям незаконных переправок. Однако сейчас только 13 из них получили приговоры.