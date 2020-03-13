Реки крови залили жилой квартал в Аргентине: видео +18
В провинции Буэнос-Айрес, на востоке Аргентины, на улицу жилого квартала вылилось примерно 500 тысяч литров крови животных.
Инцидент произошел на скотобойне, расположенной неподалеку от квартала. Там лопнул сосуд, а его содержимое потекло через весь город. Об этом сообщило издание Unilad.
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На место сразу же выехали пожарные, они смыли кровь. Однако жители городка жалуются на оставшуюся невыносимую вонь.
Реки крови затопили жилой квартал в Аргентине: видео +18
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