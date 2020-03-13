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      Реки крови залили жилой квартал в Аргентине: видео +18

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      В провинции Буэнос-Айрес, на востоке Аргентины, на улицу жилого квартала вылилось примерно 500 тысяч литров крови животных.

      Инцидент произошел на скотобойне, расположенной неподалеку от квартала. Там лопнул сосуд, а его содержимое потекло через весь город. Об этом сообщило издание Unilad.

      К слову В Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу: автомобили плавали в воде – фото, видео

      На место сразу же выехали пожарные, они смыли кровь. Однако жители городка жалуются на оставшуюся невыносимую вонь.

      Реки крови затопили жилой квартал в Аргентине: видео +18

       

      12 фактов о мытье рук, которые вас удивят
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Латинськая Америка Чрезвычайное происшествие Аргентина
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