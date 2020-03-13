Ріки крові залили житловий квартал у Аргентині: відео +18

У провінції Буенос-Айрес, що на сході Аргентини, на вулицю житлового кварталу вилилось приблизно 500 тисяч літрів крові тварин.

Інцидент стався на скотобійні, що розташована неподалік кварталу. Там луснув резервуар, а його вміст потік через усе місто. Про це повідомило видання Unilad.

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На місце одразу ж виїхали пожежники, вони змили кров. Однак жителі містечка скаржаться на нестерпний сморід, який залишився.

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