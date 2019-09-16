12:02
16 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Новая тема
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ

      Как блогеры получают деньги за ложь

      Новая тема 19 Читати новину українською

      Компании-конкуренты нашли новый способ манипулирования общественным мнением в войне на рынке. Если раньше в тренде была так называемая "джинса", которую распространяли в СМИ, то сейчас, по наблюдению исследователей, спросом пользуются именно посты и видеообращения блогеров в соцсетях.

      Как блогеры распространяют нужную информацию?

      Схема простая: известный блогер или даже псевдоблогер получает от заказчика деньги, нужные акценты и публикует на своей странице "собственные" размышления относительно определенных событий. С отрицательным подтекстом и призывом прокомментировать пост. Затем его распространяют так называемые боты и нагнетают в соцсетях истерию.

      Читайте также: Эпоха Шариев и Полтав или YouTube как средство влияния на политику

      "Это люди, которые способны выдавать ту информацию, которая прежде всего, охватит целевую аудиторию. Во-вторых, они дают ее убедительно, потому что блогер сегодня – это практически уважаемая профессия. Блогеру платят деньги за то, что он рекламирует какой-либо товар или обливает грязью кого-то из конкурентов", – рассказывает кандидат психологических наук Елена Рыхальская.

      Провокации блогеров

      По подсчетам специалистов блогеров все чаще стали использовать именно как оружие во время конкурентных войн. В частности, недавно в сети Facebook появился пост девушки, которая якобы выяснила от знакомой, что в одной из больниц пациентам выписывают исключительно лекарства компании "Фармак". За это врачи будто бы получают премии.

      Пост блогерки у Facebook
      Скриншот поста блогерши в Facebook

      Представители фармацевтической компании отреагировали сразу – готовы провести расследование. Тем не менее, этот пост сразу набрал сотни лайков и еще больше комментариев.

      Вторая степень влияния блогеров – это те люди, которые подключаются к обсуждению. Это очень важный этап, уже практически не для кого не секрет, что половина людей, а может даже и больше – боты,
      – отмечает Рыхальская.

      Долго искать доказательств мне не пришлось. Среди комментаторов под постом мы нашли знакомую. Точнее это было лишь ее фото, которое так сказать "одолжил" себе бот.

      Цель подобных провокации, нанести ущерб производителю и сформировать вокруг него негативную ауру.

      Блогеры разрушают репутацию

      Не редко соцсети используют и для уничтожения репутации отдельных лиц. В прошлом году, например, в интернете начали раскручивать Tinder-Cкандал, который потом таки перерос в судебную тяжбу.


      Блогерша раскрутила скандал с представителем Нацполиции

      Одна студентка на своей Фейсбук-странице написала пост о сексуальных домогательствах со стороны представителя Нацполиции Александра Варченко. Главный фигурант скандала обвинений не признавал. И только после длительного судебного процесса выяснилось, что заказчиком был нардеп Глеб Загорий, который извинился перед фигурантом за скандал.

      В украинском обществе все больше внимания уделяют репутации. Люди понимают, что если у него есть влияние и деньги, но плохая репутация, то с ним не будут иметь дело. Репутация в нашем информационном обществе очень большая вещь, которую нужно защищать,
      – говорит основатель ЮК "Центр конфликтологии и Права" Денис Цыпин.

      По мнению специалистов, последствия таких информационных атак способны разрушить репутацию как самих компаний, так и отдельных лиц. Особенно, если они хорошо известны или занимают высокую должность. Поэтому за грязь, которая распространяется в соцсетях так же должно быть определено наказание. И возможно не только гривной, говорят эксперты.

      blog_ava
      Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
      сегодня
      16420
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      сегодня , 12:00 Самопожертвование ради языка и идентичности, или Что защищает Украину от судьбы Удмуртии
      Павло Казарін 3
      Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      сегодня , 08:35 Волевые победы "Шахтера" и "Карпат", "Динамо" проигрывает "Десне": главные итоги 7-го тура УПЛ
      Ігор Саджениця 232
      Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      сегодня , 08:07 Главные новости 15 сентября: Проект бюджета на 2020 год и Марш равенства в Харькове
      1683
      Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      15 сентября , 22:00 Хто вороги США і на що українці витрачають гроші: блоги тижня
      Блоги тижня 612
      Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      15 сентября , 20:30 Чи все так просто з обміном полоненими: детальний розбір
      Віталій Дейнега 376
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук