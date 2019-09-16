Как блогеры получают деньги за ложь

Компании-конкуренты нашли новый способ манипулирования общественным мнением в войне на рынке. Если раньше в тренде была так называемая "джинса", которую распространяли в СМИ, то сейчас, по наблюдению исследователей, спросом пользуются именно посты и видеообращения блогеров в соцсетях.

Как блогеры распространяют нужную информацию?

Схема простая: известный блогер или даже псевдоблогер получает от заказчика деньги, нужные акценты и публикует на своей странице "собственные" размышления относительно определенных событий. С отрицательным подтекстом и призывом прокомментировать пост. Затем его распространяют так называемые боты и нагнетают в соцсетях истерию.

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"Это люди, которые способны выдавать ту информацию, которая прежде всего, охватит целевую аудиторию. Во-вторых, они дают ее убедительно, потому что блогер сегодня – это практически уважаемая профессия. Блогеру платят деньги за то, что он рекламирует какой-либо товар или обливает грязью кого-то из конкурентов", – рассказывает кандидат психологических наук Елена Рыхальская.

Провокации блогеров

По подсчетам специалистов блогеров все чаще стали использовать именно как оружие во время конкурентных войн. В частности, недавно в сети Facebook появился пост девушки, которая якобы выяснила от знакомой, что в одной из больниц пациентам выписывают исключительно лекарства компании "Фармак". За это врачи будто бы получают премии.



Скриншот поста блогерши в Facebook

Представители фармацевтической компании отреагировали сразу – готовы провести расследование. Тем не менее, этот пост сразу набрал сотни лайков и еще больше комментариев.

Вторая степень влияния блогеров – это те люди, которые подключаются к обсуждению. Это очень важный этап, уже практически не для кого не секрет, что половина людей, а может даже и больше – боты,

– отмечает Рыхальская.

Долго искать доказательств мне не пришлось. Среди комментаторов под постом мы нашли знакомую. Точнее это было лишь ее фото, которое так сказать "одолжил" себе бот.

Цель подобных провокации, нанести ущерб производителю и сформировать вокруг него негативную ауру.

Блогеры разрушают репутацию

Не редко соцсети используют и для уничтожения репутации отдельных лиц. В прошлом году, например, в интернете начали раскручивать Tinder-Cкандал, который потом таки перерос в судебную тяжбу.



Блогерша раскрутила скандал с представителем Нацполиции

Одна студентка на своей Фейсбук-странице написала пост о сексуальных домогательствах со стороны представителя Нацполиции Александра Варченко. Главный фигурант скандала обвинений не признавал. И только после длительного судебного процесса выяснилось, что заказчиком был нардеп Глеб Загорий, который извинился перед фигурантом за скандал.

В украинском обществе все больше внимания уделяют репутации. Люди понимают, что если у него есть влияние и деньги, но плохая репутация, то с ним не будут иметь дело. Репутация в нашем информационном обществе очень большая вещь, которую нужно защищать,

– говорит основатель ЮК "Центр конфликтологии и Права" Денис Цыпин.

По мнению специалистов, последствия таких информационных атак способны разрушить репутацию как самих компаний, так и отдельных лиц. Особенно, если они хорошо известны или занимают высокую должность. Поэтому за грязь, которая распространяется в соцсетях так же должно быть определено наказание. И возможно не только гривной, говорят эксперты.