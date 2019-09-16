Як блогери отримують гроші за брехню

Компанії-конкуренти знайшли новий спосіб маніпулювання суспільною думкою у війні на ринку. Якщо раніше у тренді була так звана "джинса", яку розповсюджували у ЗМІ, то нині, за спостереженням дослідників, попитом користуються саме пости та відеозвернення блогерів у соцмережах.

Як блогери розповсюджують потрібну інформацію?

Схема проста: відомий блогер або навіть псевдоблогер отримує від замовника гроші, потрібні акценти та публікує на своїй сторінці "власні" роздуми щодо певних подій. З негативним підтекстом і закликом прокоментувати пост. Потім його розповсюджують так звані боти та нагнітають у соцмережах істерію.

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"Це люди, які здатні видавати ту інформацію, яка перш за все, охопить цільову аудиторію. По-друге, вони дають її переконливо, тому що блогер сьогодні – це практично шанована професія. Блогеру платять гроші за те, що він рекламує якийсь товар або обливає брудом когось з конкурентів", – розповідає кандидат психологічних наук Олена Рихальська.

Провокації блогерів

За підрахунками фахівців блогерів все частіше почали використовувати саме як зброю під час конкурентних війн. Зокрема, нещодавно у мережі Facebook з'явився пост дівчини, яка нібито з'ясувала від знайомої, що в одній з лікарень пацієнтам виписують виключно ліки компанії "Фармак". За це лікарі начебто отримують премії.



Скріншот посту блогерки у Facebook

Представники фармацевтичної компанії відреагували одразу – готові провести розслідування. Проте, цей пост одразу набрав сотні лайків і ще більше коментарів.

Друга ступінь впливу блогерів – це ті люди, які підключаються до обговорення. Це дуже важливий етап, вже практично не для кого не секрет, що половина людей, а може навіть і більше – боти,

– наголошує Рихальська.

Довго шукати доказів мені не довелось. Серед коментаторів під постом ми відшукали знайому. Точніше це було лише її фото, яке так би мовити "позичив" собі бот.

Мета подібних провокацій – завдати шкоди виробнику та сформувати навколо нього негативну ауру навколо конкурента.

Блогери руйнують репутацію

Не рідко соцмережі використовують і для знищення репутації окремих осіб. Минулого року, наприклад, в інтернеті почали розкручувати Tinder-cкандал, який потім таки переріс в судову тяганину.



Блогерка розкрутила скандал з представником Нацполіції

Одна студентка на своїй Фейсбук-сторінці написала пост про сексуальні домагання зі боку представника Нацполіції Олександра Варченка. Головний фігурант скандалу звинувачень не визнавав. І лише після тривалого судового процесу з’ясувалось, що замовником був нардеп Гліб Загорій, який вибачився перед фігурантом за скандал.

В українському суспільстві все більше уваги приділяють репутації. Люди розуміють, що якщо в нього є вплив і гроші, але погана репутація, то з ним не будуть мати справу. Репутація в нашому інформаційному суспільстві дуже велика річ, яку потрібно захищати,

– говорить засновник ЮК "Центр Конфліктології і Права" Денис Ципін.

На думку фахівців, наслідки таких інформаційних атак здатні зруйнувати репутацію як самих компаній, так і окремих осіб. Особливо, якщо вони добре відомі або займають високу посаду. Тож за бруд, який розповсюджується у соцмережах так само має бути визначене покарання. І можливо не лише гривнею, говорять експерти.