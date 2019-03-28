Реконструкция старых домов: какие изменения ждут украинцев

Минрегион инициирует ряд законодательных изменений относительно реновации устаревшего жилого фонда в городах. Ведомство хочет убрать норму о согласии всех жильцов старых домов на реконструкцию.

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в интервью порталу "Метры" сказал, что Минрегион работает над новой концепцией норм о реновации устаревшего жилого фонда.

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Он объяснил, что не везде требуется снос зданий с последующим возведением на этом месте новых объектов. Парцхаладзе предлагает обновлять дома с надстройкой двух-трех этажей.

Для нас важно, чтобы законопроект был качественно проработан. Чтобы, например, идеи относительно устаревшего жилого фонда могли быть воплощены в жизнь. Перед нами стоит важная задача – убрать нормы, которые мешают запустить процесс реновации в городах,

– отметил заместитель министра.

По его словам, стопроцентное согласие жильцы старого дома на реновацию делает невозможным принятие решений.

Минрегион также предлагает ввести норму, согласно которой жильцам дома, который нуждается в реновации, будет предоставляться жилье в пределах того же административного района.