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      Реконструкция старых домов: какие изменения ждут украинцев

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      Изменения в законе о реконструкции старого дома
      Изменения в законе о реконструкции старого дома / Коллаж 24 канала

      Минрегион инициирует ряд законодательных изменений относительно реновации устаревшего жилого фонда в городах. Ведомство хочет убрать норму о согласии всех жильцов старых домов на реконструкцию.

      Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в интервью порталу "Метры" сказал, что Минрегион работает над новой концепцией норм о реновации устаревшего жилого фонда.

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      Он объяснил, что не везде требуется снос зданий с последующим возведением на этом месте новых объектов. Парцхаладзе предлагает обновлять дома с надстройкой двух-трех этажей.

      Для нас важно, чтобы законопроект был качественно проработан. Чтобы, например, идеи относительно устаревшего жилого фонда могли быть воплощены в жизнь. Перед нами стоит важная задача – убрать нормы, которые мешают запустить процесс реновации в городах,
      – отметил заместитель министра.

      По его словам, стопроцентное согласие жильцы старого дома на реновацию делает невозможным принятие решений.

      Минрегион также предлагает ввести норму, согласно которой жильцам дома, который нуждается в реновации, будет предоставляться жилье в пределах того же административного района.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Строительство Законодательство Реконструкция Новости недвижимости Украины
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