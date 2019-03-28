Реконструкція старих будинків: які зміни чекають на українців

Мінрегіон ініціює ряд законодавчих змін щодо реновації застарілого житлового фонду в містах. Відомство хоче прибрати норму про згоду всіх мешканців старих будинків на реконструкцію.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе в інтерв'ю порталу "МЕтри" сказав, що Мінрегіон працює над новою концепцією норм про реновацію застарілого житлового фонду.

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Він пояснив, що не скрізь потрібне знесення будівель із подальшим зведенням на цьому місці нових об'єктів. Парцхаладзе пропонує оновлювати будинку з надбудовою двох-трьох поверхів.

Для нас важливо, щоб законопроект був якісно пророблений. Щоб, наприклад, ідеї щодо застарілого житлового фонду могли бути втілені в життя. Перед нами стоїть важливе завдання – прибрати норми, які заважають запустити процес реновації в містах,

– наголосив заступник міністра.

За його словами, стовідсоткова згода мешканці старого будинку на реновацію унеможливлює прийняття рішень.

Мінрегіон також пропонує ввести норму, згідно з якою мешканцям будинку, який потребує реновації, надаватиметься житло в межах того ж адміністративного району.