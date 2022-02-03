Новости о коронавирусе в Украине 3 февраля

Максимум случаев: в Украине выявили почти 40 тысяч новых больных за сутки

Источник: МОЗ

Вчера Украине выявили 39 620 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум от начала пандемии коронавируса - таких показателей еще не было. Среди них пациентов 4 446 детей и 1 035 медработников. В больницы госпитализировали 4 136 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни.

Внимание На пике в Украине будет 200 тысяч случаев коронавирус за сутки – врач

К сожалению, от болезни умерли еще 210 человек. ​В то же время выздоровели 9 390 пациентов – их уже выписали из больницы.

Количество заболеваний в регионах за сутки

За сутки больше всего заражений в Одесской, Житомирской и Львовской областях.

Киев – 2 437;

Винницкая область – 1 407;

Волынская область – 1 352;

Днепропетровская область – 2 017;

Донецкая область – 1 754;

Житомирская область – 2 933;

Закарпатская область – 818;

Запорожская область – 1 043;

Ивано-Франковская область – 2 423;

Киевская область – 1 439;

Кировоградская область – 308;

Луганская область – 840;

Львовская область – 2 369;

Николаевская область – 823;

Одесская область – 2 982;

Полтавская область – 1 284;

Ровенская область – 1 986;

Сумская область – 1 662;

Тернопольская область – 1 644;

Харьковская область – 1 827;

Херсонская область – 968;

Хмельницкая область – 2 283;

Черкасская область – 931;

Черновицкая область – 975;

Черниговская область – 1 115.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирований

Также за сутки осуществили 190 635 тестирований на коронавирус различными методами, в частности методом ПЦР – 101 202, ИФА – 7 505 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 81 928

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине обнаружили 4 169 897 больных на коронавирус. 3 650 854 из них уже выздоровели. Впрочем, к сожалению, 100 809 пациентов не сумели преодолеть болезнь. Всего в стране провели 18 308 056 ПЦР-тестов.

В Украине провели более 30 миллионов COVID-прививок: какие препараты выбирали украинцы

Источник: МОЗ

От начала вакцинальной кампании прививали 15 396 725 человек, из них получили первую дозу – 15 396 723 человека, две дозы – 14 700 198, дополнительную дозу – 18 728 человек, бустерную – 398 374. В общем провели стране 30 514 023 прививки.

Какие препараты выбирали украинцы:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 797 711,

Coronavac – 4 931 669,

AstraZeneca – 1 635 998,

Moderna – 1 523 480,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Почему в Украине пока рано отменять карантин: объяснение НАН

Источник:"РБК-Украина"

Сейчас мы не достигли достаточного уровня вакцинации населения. Об этом рассказал директор Института биохимии НАН, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко. По его словам, вакцинация остается очень важным фактором для того, чтобы люди болели гораздо легче. Впрочем, в мире по-прежнему остается большое количество непривитых людей – они являются потенциальным источником возникновения новых вариантов.

На территории Днепра и области установили оранжевый уровень епіднебезпеки: что изменилось

Источник: 24 канал

Согласно решению местных властей, оранжевый уровень эпидемической опасности в Днепре начал действовать со 2 февраля. Он предупреждает о том, что количество больных на коронавирус приближается к критической отметке. Уже в красной зоне карантина противоэпидемические меры будут существенно усиливать. Внедрению этого уровня как раз предшествует оранжевая зона. Больше всего изменений оранжевая зона принесла школьникам. Так, с 3 по 9 февраля ученики 5 – 11 классов общеобразовательных учебных заведений будут учиться дистанционно. Ученики 1-4 классов будут посещать школу в обычном режиме.

Во Львовском горсовете – вспышка коронавирус: большинство депутатов не могут прийти на заседание

Источник: ZAXID.NET

Городской голова Львова Андрей Садовый на заседание коллегии 2 февраля рассказал, что большинство из 64 депутатов ЛГС не смогут прийти на заседание сессии, ведь подхватили коронавирус. По словам мэра, больше всего больных есть во фракции "европейская солидарность". Лишь 7 народных избранников могут прийти на заседание сессии. Депутаты других фракций также болеют на коронавирус.

К теме Минздрав рассказал, какие области лидируют по количеству госпитализированных пациентов с COVID-19

Новости о коронавирусе в мире 3 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 3 февраля в мире обнаружили более 385 миллионов больных на коронавирус и более чем 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Бразилия.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Уже не впервые: в крупнейшем центре вакцинации Вены подделывали COVID-сертификаты

Источник: Vienna.at

В венском центре вакцинации разоблачили мошенническую схему – там продавали поддельные сертификаты прививки. Крупнейший центр прививки расположен в конференц-центре Austria Center Vienna. Там за фейковые документы просили до 650 евро.

В Германии тоже рекомендуют вакцинацию 4 дозой

Источник: Spiegel

Немецкий регулятор планирует в ближайшее время предложить вводить четвертую дозу вакцин против коронавируса. Она значительно улучшает иммунный ответ против инфекции.

Еще одна страна объявила об открытии своих границ

Источник: BBC

Новая Зеландия заявила о поэтапном открытии своих границ. Страна обнародовала план, согласно которому начинает смягчать некоторые из COVID-ограничений. С 27 февраля вакцинированные граждане Австралии смогут вернуться домой, а въезд резидентам других стран будет разрешен с 13 марта. Впрочем, им придется пройти 10-дневную самоизоляцию, но обязательная программа государственного карантина будет отменена. С 12 апреля в страну планируют пустить до 5 000 иностранных студентов.

Также ожидается, что австралийцы и другие туристы, которые обычно могут путешествовать без визы, будут допущены в страну не позже июля. В то же время тем, кто не хочет проходить карантин в госучреждениях, следует подождать до октября.

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Исследование коронавируса

Вакцины против коронавируса могут выпускать в капсулах

Источник: Massachusetts Institute of Technology

Уже скоро вакцина против COVID-19 может выйти в новом формате – в капсулах. Так планируют выпускать и другие виды терапевтической РНК или ДНК. Пероральную капсулу разработали исследователи из Массачусетского технологического института. После того, как ее проглотить, она прикрепляется к слизистой оболочке желудка и вводит РНК-вакцину.

Намеренно заражали людей COVID-19: обнародовали результаты неэтичного эксперимента

Источник: Nature

Ученые инфицировали коронавирусом добровольцев ради исследования. Уже обнародовали первые результаты эксперимента, который сначала называли неэтичным. Его целесообразность долгое время обсуждали в научных кругах с точки зрения безопасности и этичности, однако он все же состоялся в начале 2021 года. Это позволило ученым в режиме реального времени подробно изучить возможности нашего иммунитета. Они обнаружили весьма неожиданные результаты. Подробные выводы на украинском языке вы можете прочитать на нашем сайте.