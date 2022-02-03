Новини про коронавірус в Україні 3 лютого

Максимум випадків: в Україні виявили майже 40 тисяч нових хворих за добу

Джерело: МОЗ

Вчора Україні виявили 39 620 нових випадків зараження коронавірусом. Це новий максимум від початку пандемії коронавірусу – таких показників іще не було. Серед них пацієнтів 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 136 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Увага На піку в Україні буде 200 тисяч випадків коронавірусу за добу, – лікар

На жаль, від хвороби померли ще 210 людей. ​Водночас одужали 9 390 пацієнтів – їх уже виписали з лікарні.

Кількість захворювань в регіонах за добу

За добу найбільше заражень в Одеській, Житомирській та Львівській областях.

Київ – 2 437;

Вінницька область – 1 407;

Волинська область – 1 352;

Дніпропетровська область – 2 017;

Донецька область – 1 754;

Житомирська область – 2 933;

Закарпатська область – 818;

Запорізька область – 1 043;

Івано-Франківська область – 2 423;

Київська область – 1 439;

Кіровоградська область – 308;

Луганська область – 840;

Львівська область – 2 369;

Миколаївська область – 823;

Одеська область – 2 982;

Полтавська область – 1 284;

Рівненська область – 1 986;

Сумська область – 1 662;

Тернопільська область – 1 644;

Харківська область – 1 827;

Херсонська область – 968;

Хмельницька область – 2 283;

Черкаська область – 931;

Чернівецька область – 975;

Чернігівська область – 1 115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань

Також за добу здійснили 190 635 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема методом ПЛР – 101 202, ІФА – 7 505 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 81 928

Загальна статистика захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні виявили 4 169 897 хворих на коронавірус. 3 650 854 з них вже одужали. Втім, на жаль, 100 809 пацієнтів не зуміли подолати хворобу. Усього в країні провели 18 308 056 ПЛР-тестувань.

В Україні провели понад 30 мільйонів COVID-щеплень: які препарати обирали українці

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, дві дози – 14 700 198, додаткову дозу – 18 728 людей, бустерну – 398 374. Загалом провели країні 30 514 023 щеплення.

Які препарати обирали українці:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 797 711,

Coronavac – 4 931 669,

AstraZeneca – 1 635 998,

Moderna – 1 523 480,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Чому в Україні поки рано скасовувати карантин: пояснення НАН

Джерело: "РБК-Україна"

Наразі ми не досягли достатнього рівня вакцинації населення. Про це розповів директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко. За його словами, вакцинація залишається дуже важливим чинником для того, щоб люди хворіли набагато легше. Утім, у світі, як і раніше, залишається велика кількість нещеплених людей – вони є потенційним джерелом виникнення нових варіантів.

На території Дніпра та області встановили помаранчевий рівень епіднебезпеки: що змінилося

Джерело: 24 канал

Згідно з рішенням місцевої влади, помаранчевий рівень епідемічної небезпеки в Дніпрі почав діяти з 2 лютого. Він попереджає про те, що кількість хворих на коронавірус наближається до критичної позначки. Уже в червоній зоні карантину протиепідемічні заходи суттєво посилюватимуть. Впровадженню цього рівня якраз передує помаранчева зона. Найбільше змін помаранчева зона принесла школярам. Так, з 3 по 9 лютого учні 5 – 11 класів загальноосвітніх закладів освіти навчатимуться дистанційно. Учні 1 – 4 класів відвідуватимуть школу в звичайному режимі.

У Львівській міськраді – спалах коронавірусу: більшість депутатів не можуть прийти на засідання

Джерело: ZAXID.NET

Міський голова Львова Андрій Садовий на засідання колегії 2 лютого розповів, що більшість з 64 депутатів ЛМР не зможуть прийти на засідання сесії, адже підхопили коронавірус. За словами мера, найбільше хворих є у фракції "Європейська солідарність". Лише 7 народних обранців можуть прийти на засідання сесії. Депутати інших фракцій також хворіють на коронавірус.

До теми МОЗ розповіло, які області лідирують за кількістю госпіталізованих пацієнтів із COVID-19

Новини про коронавірус у світі 3 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 3 лютого у світі виявили понад 385 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Бразилія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Уже не вперше: у найбільшому центрі вакцинації Відня підробляли COVID-сертифікати

Джерело: Vienna.at

У віденському центрі вакцинації викрили шахрайську схему – там продавали підроблені сертифікати щеплення. Найбільший центр щеплення розташований у конференц-центрі Austria Center Vienna. Там за фейкові документи просили до 650 євро.

В Німеччині теж рекомендують вакцинацію 4 дозою

Джерело: Spiegel

Німецький регулятор планує найближчим часом запропонувати вводити четверту дозу вакцин проти коронавірусу. Вона значно покращує імунну відповідь проти інфекції.

Ще одна країна оголосила про відкриття своїх кордонів

Джерело: BBC

Нова Зеландія заявила про поетапне відкриття своїх кордонів. Країна оприлюднила план, згідно з яким починає пом'якшувати деякі з COVID-обмежень. З 27 лютого вакциновані громадяни Австралії зможуть повернутися додому, а в'їзд резидентам інших країн буде дозволено з 13 березня. Втім, їм доведеться пройти 10-денну самоізоляцію, але обов'язкову програму державного карантину буде скасовано. З 12 квітня у країну планують пустити до 5 000 іноземних студентів.

Також очікується, що австралійці та інші туристи, які зазвичай можуть подорожувати без візи, будуть допущені в країну не пізніше липня. Водночас тим, хто не хоче проходити карантин в держустановах, слід почекати до жовтня.

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Дослідження коронавірусу

Вакцини проти коронавірусу можуть випускати в капсулах

Джерело: Massachusetts Institute of Technology

Уже невдовзі вакцина проти COVID-19 може вийти у новому форматі – у капсулах. Так планують випускати й інші види терапевтичної РНК або ДНК. Пероральну капсулу розробили дослідники з Массачусетського технологічного інституту. Після того, як її проковтнути, вона прикріплюється до слизової оболонки шлунка і вводить РНК-вакцину.

Навмисно заражали людей COVID-19: оприлюднили результати неетичного експерименту

Джерело: Nature

Вчені інфікували коронавірусом добровольців заради дослідження. Вже оприлюднили перші результати експерименту, який спершу називали неетичним. Його доцільність тривалий час обговорювали у наукових колах з точки зору безпеки та етичності, однак він таки відбувся на початку 2021 року. Це дозволило вченим у режимі реального часу докладно вивчити можливості нашого імунітету. Вони виявили вельми несподівані результати. Детальні висновки українською мовою ви можете прочитати на нашому сайті.