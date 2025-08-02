Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

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Что известно о мировом рекорде молнии?

Рекорд зафиксировали во время мощной грозы в октябре 2017 года на территории США: молния протянулась от восточного Техаса до района города Канзас-Сити. Для сравнения, это примерно такое же расстояние, как между Парижем и Венецией в Европе.

Длина вспышки достигла 829 километров. Этот рекорд был официально признан Комитетом по вопросам погодных и климатических экстремумов ВМО, который ведет учет экстремальных погодных событий в мире.

Новый рекорд превысил предыдущий, зафиксированный в апреле 2020 года, на 61 километр. Тогда молния прошла 768 километров над южными штатами США.

Измерение осуществлялось с помощью современных спутниковых технологий, в частности используя данные спутника NOAA GOES-16. Погрешность признанного показателя составляет ±8 километров.

Подобные мегавспышки – не только удивительное природное явление, но и серьезная опасность, что ежегодно уносит человеческие жизни. Генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло отметила, что они могут представлять значительную угрозу для авиации и вызывать масштабные лесные пожары. Именно поэтому наблюдение за молниями является частью международной инициативы "Раннее предупреждение для всех".