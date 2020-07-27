На норвежском арктическом архипелаге Шпицберген зафиксировали самую высокую за всю историю метеорологических наблюдений температуру.

Шпицберген расположен в 1300 километрах от Северного полюса. Об этом пишет AFP со ссылкой на Норвежский метеорологический институт.

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25 июля в 18 часов по местному времени на архипелаге температура воздуха достигла 21,7 градуса Цельсия – это на 0,5 градуса больше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного еще в 1979 году.

Какова причина

Причиной стала тепловая волна, из-за которой температура в течение двух дней до установления рекорда превышала 21 градус. Обычно в этот период она не превышает 8 градусов.

Авторы отчета "Климат Шпицбергена в 2100 году" прогнозируют, что средняя температура в Шпицбергене к концу века достигнет увеличится еще на 7 – 10 градусов. Все из-за роста выбросов парниковых газов в атмосферу.