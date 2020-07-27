На норвезькому арктичному архіпелазі Шпіцберген зафіксували найвищу за всю історію метеорологічних спостережень температуру.

Шпіцберген розташований за 1300 кілометрів від Північного полюса. Про це пише AFP із посиланням на Норвезький метеорологічний інститут.

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25 липня о 18 годині за місцевим часом на архіпелазі температура повітря сягнула 21,7 градуса Цельсія – це на 0,5 градуса більше за попередній рекордний показник, зафіксований ще в 1979 році.

Яка причина

Причиною стала теплова хвиля, через яку температура протягом двох днів до встановлення рекорду перевищувала 21 градус. Зазвичай у цей період вона не перевищує 8 градусів.

Автори звіту "Клімат Шпіцбергена у 2100 році" прогнозують, що середня температура в Шпіцбергені до кінця століття збільшиться ще на 7 – 10 градусів. Все через зростання викидів парникових газів в атмосферу.