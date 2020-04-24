Лід у Північному Льодовитому океані може зникнути до 2050 року, – вчені

Науковці оприлюднили нову кліматичну модель, згідно з якою, арктичний лід може зникнути через 30 років. Це суттєво посилить ефект глобального потепління.

Новий аналіз численних кліматичних моделей прогнозує, що Північний Льодовитий океан стане вільним від льоду всього за кілька десятиліть. Це станеться до середини цього століття навіть за найпозитивнішого сценарію, згідно з яким викиди вуглекислого газу в атмосферу скоротяться. Про це повідомляє Science Alert.

Актуально Стане ще гарячіше: що відомо про нове глобальне потепління у світі до 2024 року

Які можуть бути наслідки від танення льоду в Арктиці

Протягом мільйонів років в Арктиці взимку арктичний морський лід розширюється, а влітку – скорочується, оскільки підвищений вплив сонячних променів його "повертає" назад в океан.

В епоху зміни клімату припливи і відливи цього циклу стали порушуватися. Протягом десятиліть загальне охоплення арктичного морського льоду скорочувалося, зменшуючись з кожним роком. Проте Арктика, як завжди, залишалася вкритою морським льодом навіть влітку.

За словами вчених, танення льоду може посилити ефект глобального потепління, який відчуває світ. Адже за меншої кількості льоду в Арктиці в регіоні відображатиметься менше сонячного світла, а це означає, що планета поглинатиме ще більше тепла і стане гарячішою.

Зверніть увагу! Найбільші льодові масиви світу Гренландія та Антарктика зараз тануть у шість разів швидше, ніж у 1990-их роках. Вчені стверджують, що це відбувається через глобальне потепління.

Що відомо про рекордне потепління у 2019 році

2019 рік став найспекотнішим в Європі за весь час спостережень, а останнє десятиліття стало найспекотнішим в історії. Про це мовиться у звіті Служби кліматичних змін Коперника (C3S), яка підпорядковується Єврокомісії.

Вона була теплішою за середню майже в усій Європі. Центральні та східні регіони спостерігали найбільше перевищення температури.

За даними дослідників, усі пори року були теплішими за середні значення. Літо було четвертим найтеплішим з принаймні 1979 року, з температурами у деяких областях на 3-4 градуси вище норми.

Дві інтенсивні теплові хвилі в червні та липні принесли рекордні температури в європейських країнах.

Додамо, що 2019 рік став найтеплішим у Києві за всю історію спостережень.

Що українці думають про зміни клімату? Наприкінці 2019 року більшість громадян України (84%) вважали, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримувалися лише 9% опитаних, свідчить опитування Research & Branding Group. Водночас українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано.