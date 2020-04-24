Лед в Северном Ледовитом океане может исчезнуть к 2050 году, – ученые

Ученые обнародовали новую климатическую модель, согласно которой, арктический лед может исчезнуть через 30 лет. Это существенно усилит эффект глобального потепления.

Новый анализ многочисленных климатических моделей прогнозирует, что Северный Ледовитый океан станет свободным ото льда всего за несколько десятилетий. Это случится к середине этого века даже при самом позитивном сценарии, согласно которому выбросы углекислого газа в атмосферу сократятся. Об этом сообщает Science Alert.

Актуально Станет еще жарче: что известно о новом глобальном потеплении в мире к 2024 году

Какие могут быть последствия от таяния льдов в Арктике

В течение миллионов лет в Арктике зимой арктический морской лед расширяется, а летом – сокращается, поскольку повышенное воздействие солнечных лучей его "возвращает" обратно в океан.

В эпоху изменения климата приливы и отливы этого цикла стали нарушаться. В течение десятилетий общий охват арктического морского льда сокращался, уменьшаясь с каждым годом. Однако Арктика, как всегда, оставалась покрытой морским льдом даже летом.

По словам ученых, таяние льда может усилить эффект глобального потепления, который чувствует мир. Ведь при меньшем количестве льда в Арктике, в регионе будет отражаться меньше солнечного света, а это значит, что планета будет поглощать еще больше тепла и станет горячее.

Обратите внимание! Крупнейшие ледовые массивы мира, Гренландия и Антарктика, сейчас тают в шесть раз быстрее, чем в 1990-ых годах. Ученые утверждают, что это происходит из-за глобального потепления.

Что известно о рекордном потеплении в 2019 году

2019 год стал самым жарким в Европе за все время наблюдений, а последнее десятилетие стало самым жарким в истории. Об этом говорится в отчете Службы климатических изменений Коперника (C3S), которая подчиняется Еврокомиссии.

Год был теплее среднего показателя почти во всей Европе. Центральные и восточные регионы наблюдали наибольшее превышение температуры.

По данным исследователей, все времена года были теплее средних значений. Лето было четвертым самым теплым с по крайней мере 1979 года, с температурами в некоторых областях на 3-4 градуса выше нормы.

Две интенсивные тепловые волны в июне и июле принесли рекордные температуры в европейских странах.

Добавим, что 2019 год стал самым теплым в Киеве за всю историю наблюдений.

Что украинцы думают об изменениях климата?В конце 2019 года большинство граждан Украины (84%) считали, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата. Противоположного мнения придерживались лишь 9% опрошенных, свидетельствует опрос Research & Branding Group. В то же время украинцы не всегда считают, что глобальное потепление – это плохо.