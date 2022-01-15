В центре напомнили, что в декабре, несмотря на начало антарктического лета, возле "Вернадского" фиксировали мощные вьюги.

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Полярники откапывают станцию ​​"Академик Вернадский"

С нового года снегопады почти прекратились, но теперь полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции. Потому у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе.

Зимовщики и участники сезонной экспедиции уже несколько недель освобождают территорию "Вернадского" от снежного плена,

– отметили в центре.

Там рассказали, что уже удалось сделать

почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джета;

для проведения запланированных работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию за мусорной площадкой – для ее расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана – для гидроизоляции.

Впереди полярников ждет еще одно грандиозное "копание" – будут освобождать площадь вокруг склада для его расширения.

К слову, к работе присоединились и французские гости, недавно приехавшие на "Вернадский" для проведения исследований.

Полярники откапывают станцию: Фото из фейсбука Национального антарктического центра

Декабрьские снегопады на "Академике Вернадском": что известно

В декабре в Антарктиде началось лето, однако там царила по-настоящему зимняя погода.

13 декабря исследователи зафиксировали 2 метра 62 сантиметра снега. Тогда засыпало дома пингвинов. Чтобы превзойти этот показатель, непогоде понадобилась всего неделя. А 24 – 25 декабря высота снега составляла 3 метра.

В целом уровень зимнего покрова стал рекордным за последние 20 лет.

Отрывок сообщения Национального антарктического научного центра:

С нового года снегопады почти прекратились, но теперь нашим полярникам необходимо откопать всю инфраструктуру станции. Так что у них начались активные физические тренировки на свежем воздухе:)

Так, зимовщики и участники сезонной экспедиции уже несколько недель освобождают территорию "Вернадского" от снежного плена. Почти откопали жилой корпус, часовню и проход ко второму причалу Джета. Также для проведения запланированных работ по модернизации станции расчистили металлоконструкцию возле дизельной для перемещения грузов, территорию по мусорной площадке для ее расширения, место для прокладки новой топливной линии и фундамент крана для гидроизоляции.

Впереди полярников ждет еще одно грандиозное "копание": нужно освободить площадь вокруг склада для его расширения.

Кстати, к работе приобщились и французские гости, недавно приехавшие на "Вернадский" для проведения исследований.

Пожелаем всей команде, чтобы последующая снегоуборка была легкой и быстрой, а уже очищенные участки не присыпали новый снежок.

Спасибо за фото Артему Игнатенко, Александру Книжатку, Александру Милашевскому, Яну Бахмату и Анатолию Андрееву