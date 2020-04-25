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      Рекордный обвал цен на нефть: хватит ли Путину денег на Крым

      Крым.Реалии - Читати новину українською

      Почти половина федерального бюджета России – это нефтегазовые поступления. Впервые в истории – нефть в минусе. Аналитики прогнозируют новый обвал рынка до минус 100 долларов. Так хватит ли РФ денег на Крым?

      Об этом смотрите в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

      Также в программе:

      Как украинцам забирают землю в Крыму.

      Крымчане против сборной "ДНР": кому нужен такой футбол.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

       

      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Новости Украины нефть Новости Крыма Аннексия Крыма Обвал цен на нефть Украина – Россия Новости России Крым.Реалии
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