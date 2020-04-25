Рекордный обвал цен на нефть: хватит ли Путину денег на Крым
Почти половина федерального бюджета России – это нефтегазовые поступления. Впервые в истории – нефть в минусе. Аналитики прогнозируют новый обвал рынка до минус 100 долларов. Так хватит ли РФ денег на Крым?
Об этом смотрите в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
Также в программе:
Как украинцам забирают землю в Крыму.
Крымчане против сборной "ДНР": кому нужен такой футбол.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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