Рекордний обвал цін на нафту: чи вистачить Путіну грошей на Крим

Майже половина федерального бюджету Росії – це нафтогазові надходження. Вперше в історії – нафта в мінусі. Аналітики прогнозують новий обвал ринку до мінус 100 доларів. То чи вистачить РФ грошей на Крим?

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у програмі: Як в українців забирають землю в Криму. Кримчани проти збірної "ДНР": кому потрібен такий футбол. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.