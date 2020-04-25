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      Рекордний обвал цін на нафту: чи вистачить Путіну грошей на Крим

      Крим.Реалії - Читать новость на русском

      Майже половина федерального бюджету Росії – це нафтогазові надходження. Вперше в історії – нафта в мінусі. Аналітики прогнозують новий обвал ринку до мінус 100 доларів. То чи вистачить РФ грошей на Крим?

      Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

      Також у програмі:

      Як в українців забирають землю в Криму.

      Кримчани проти збірної "ДНР": кому потрібен такий футбол.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини України Нафта Новини Криму Анексія Криму Обвал цін на нафту Україна – Росія Новини Росії Крим.Реалії
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