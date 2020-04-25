Рекордний обвал цін на нафту: чи вистачить Путіну грошей на Крим
Майже половина федерального бюджету Росії – це нафтогазові надходження. Вперше в історії – нафта в мінусі. Аналітики прогнозують новий обвал ринку до мінус 100 доларів. То чи вистачить РФ грошей на Крим?
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у програмі:
Як в українців забирають землю в Криму.
Кримчани проти збірної "ДНР": кому потрібен такий футбол.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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