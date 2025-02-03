Полковник Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" рассказал о "необычных" эсэмэсках, которые приходят жителям оккупированной Херсонщины, передает 24 Канал.

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"Отчаянный" рекрутинг оккупантов на Юге

В этих сообщениях российская группировка "Днепр" сообщает о начале работы рекрутингового центра и предлагает украинцам "восполнить освободившиеся позиции" в рядах оккупационной армии.

Вот такие сообщения поступают жителям оккупированных земель / Скриншот

После существенных потерь, вызванных последними штурмами, российское военное руководство на местах пытается в ситуативный рекрутинг по месту дислокации, но получается плохо,

– подытожил "Штирлиц".

Если перейти по ссылке, которая предлагается в сообщении, то на глаза сразу попадается цитата командующего группировки "Днепр" генерала ВДВ Михаила Теплинского. В ней признаются большие потери захватчиков, и призывают людей присоединяться и ставать следующими "зрителями" на концерте Кобзона.

Теплинский предлагает "дать дуба" за Путина / Скриншот