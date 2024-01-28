Могут ли мобилизовать "не в то" подразделение, рассказала Ольга Бандеровская – директор военного департамента Lobby X, с которой Минобороны заключило соглашение по рекрутингу.

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Мобилизация "не в то" подразделение: возможно или нет

Есть части, к которым прикреплены конкретные ТЦК, и мы рекомендуем подразделениям мобилизовывать людей именно через них. Также мы публично заявляем своей аудитории, что если вы попадаете не в то подразделение, в которое имели, то сообщайте нам. Каждый отдельный случай мы разбираем. И через собственные рычаги в Минобороны и Генштабе переводим этих людей. Мы не бросаем таких кандидатов,

– подчеркнула Бандеровская.

Кстати говоря, одним из залогов успеха является хорошо составленное резюме. Так, специалисты советуют максимально четко расписать свой опыт. Необходимо определить ваши сильные стороны, что вы уже умеете делать, имеете ли какой-то военный опыт, или чему-то учились онлайн. Также следует указать свой гражданский опыт. Однако, ни в коем случае ничего не преувеличивая и не украшая.

Большое количество людей отсеивается на первом этапе. Просто почти ничего не сообщают о себе. Фразы "я хочу служить у вас" недостаточно, чтобы военные приняли решение.

Кроме того, обязательно оставляйте свои контакты. Периодически бывает так, что в резюме не оставляют. Без контактов их отсеивают.