Чи можуть мобілізувати "не в той" підрозділ, розповіла Ольга Бандерівська – директорка воєнного департаменту Lobby X, з якою Міноборони уклало угоду щодо рекрутингу.

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Мобілізація "не в той" підрозділ: можливо чи ні

Є частини, до яких прикріплені конкретні ТЦК, і ми радимо підрозділам мобілізовувати людей саме через них. Також ми публічно заявляємо своїй аудиторії, що якщо ви потрапляєте не в той підрозділ, в який мали, то повідомляйте нам. Кожен окремий випадок ми розбираємо. І через власні важелі в Міноборони та Генштабі переводимо цих людей. Ми не кидаємо таких кандидатів,

– підкреслила Бандерівська.

До речі, однією з запорук успіху є гарно складене резюме. Так, фахівці радять максимально чітко розписати свій досвід. Необхідно визначити ваші сильні сторони, що ви вже вмієте робити, чи маєте якийсь військовий досвід, або чогось навчалися онлайн. Також варто вказати свій цивільний досвід. Однак, у жодному разі нічого не перебільшуючи та не прикрашаючи.

Велика кількість людей відсіюється на першому етапі. Адже просто майже нічого не повідомляють про себе. Фрази "я хочу служити у вас" недостатньо, щоб військові ухвалили рішення.

Окрім того, обов'язково залишайте свої контакти. Періодично буває так, що в резюме не залишають. Без контактів їх відсіюють.