За публикацию Смакоуз, который с 2018 года является ректором Почаевской семинарии УПЦ МП, получил 8,5 тысячи гривен штрафа. Подозрение за разжигание религиозной розни священнику вручили в декабре прошлого года.

К теме Есть соглашение на 49 лет, – Ткаченко высказался о будущем Почаевской Лавры

Архиепископ в ноябре 2019 зарегистрировал аккаунт в фейсбук под псевдонимом. Смакоуз решил не сопротивляться следствию, поэтому заключил соглашение о виновности. Это смягчило наказание.

Дополнительный штраф

Заседание по делу Смакоуза прошло 4 января. В приговоре Кременецкого райсуда говорится, что священник также должен заплатить 9 тысяч гривен за проведённые экспертизы. В настоящее время приговор пока не вступил в силу. Следовательно, его можно обжаловать в апелляционном суде.

Известно, что Смакоузу 58 лет. Он родился в Почаеве Тернопольской области. Священник долгое время возглавлял приходы УПЦ МП в Канаде.

Обыски в Почаевской Лавре: коротко