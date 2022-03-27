Для этого создали специальную рабочую группу. Она, в частности, одной из мер предлагает сократить количество учреждений высшего образования.

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Уже давно пришло время сократить количество учреждений высшего образования, которое стало бременем для государства, а общество критикует. Острой эта проблема была в предвоенный период, а еще больше она обострится в период восстановления страны после войны. Наш гражданский долг – ответственно относиться к будущему страны,

– заявил ректор Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктор Огневьюк.

По его словам, проект, над котором работает группа, позволит решить ряд вопросов.

Какие меры предлагают

Виктор Огневьюк представляет рабочую группу. Она уже наработала определенные меры. В частности, предлагают сократить количество учреждений высшего образования государственной и коммунальной формы собственности с 300 до, ориентировочно, 112 – 115. При этом частные не учитывают.

В то же время предусматривают сохранение и развитие вузов, например, в городах Глухов, Дрогобыч, Каменец-Подольский, Нежин, Переяслав, Измаил и других.

По словам ректора, многие лишатся должности, но ректоры сознательно идут на такой шаг ради будущего Украины.

Законопроект предполагает преодолеть проблему хаотичного формирования рынка образовательных услуг. Ведь университеты ведут борьбу не за качество, а за количество образовательных программ и сохранение контингента студентов. Хотят дать дипломы чуть ли не всему населению, что негативно влияет на экономику Украины.