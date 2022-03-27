Для цього створили спеціальну робочу групу. Вона, зокрема, одним із заходів пропонує скоротити кількість закладів вищої освіти.

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Уже давно настав час скоротити кількість закладів вищої освіти, яка стала тягарем для держави, а суспільство критикує. Гострою ця проблема була в передвоєнний період, а ще більше вона загостриться у період відбудови країни після війни. Наш громадянський обов'язок – відповідально ставитися до майбутнього країни,

– заявив ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк.

За його словами, проєкт, над який працює група, дозволить вирішити низку питань.

Які заходи пропонують

Віктор Огнев'юк представляє робочу групу. Вона вже напрацювала певні заходи. Зокрема, пропонують скоротити кількість закладів вищої освіти державної і комунальної форми власності з 300 до, орієнтовно, 112 – 115. При цьому приватні не враховують.

Водночас передбачають збереження та розвиток вишів, наприклад, у містах Глухів, Дрогобич, Кам'янець-Подільський, Ніжин, Переяслав, Ізмаїл та інших.

За словами ректора, багато хто втратить посади, але ректори свідомо йдуть на такий крок заради майбутнього України.

Законопроєкт передбачає подолати проблему хаотичного формування ринку освітніх послуг. Адже університети ведуть боротьбу не за якість, а за кількість освітніх програм та збереження контингенту студентів. Хочуть дати дипломи ледь не всьому населенню, що негативно впливає на економіку України.