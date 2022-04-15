Партизаны препятствуют безопасному движению поездов
О рельсовой войне сообщили белорусские партизаны со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси. Сообщается о 4 успешных диверсиях на железной дороге России.
Кстати Рельсовая война партизан: на белорусской железной дороге уже более 80 диверсий
В сообщении говорится, что рельсовые партизаны провели успешные акции за последние 2 недели. Пострадали железнодорожные пути в четырех российских областях:
- Брянской;
- Орловской;
- Смоленской;
- Курской.
Ответственность за некоторые партизанские акции взяли на себя "Буслы ляцяць".
Партизаны наносят урон комплексам СЦБ, обеспечивающим безопасное движение поездов. В релейных шкафах СЦБ устанавливают специальные устройства, срабатывающие по таймеру и полностью выжигающие внутреннее оборудование.
Партизаны наносят урон комплексам СЦБ / Фото партизан
Партизаны наносят урон комплексам СЦБ / Фото партизан
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