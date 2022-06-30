Об этом стало известно 29 июня, когда о расследовании написал Следственный комитет Белоруссии. Впоследствии в сети сообщили, что говорится о мужчинах, задержанных в конце марта.

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Что делают "рельсовые партизаны"

В телеграмме "Белорусский Гаюн" сообщили, что рельсовая война некоторых из белорусов началась с момента вторжения России в Украину. Они устанавливали специальные устройства в релейные шкафы, чтобы те по таймеру начинали сгорать изнутри.



Один из подживших релейных шкафов / Фото телеграмму "Белорусские Гаюн"

Таким образом, в частности, вывели из строя железнодорожные пути в Брянской, Орловской, Смоленской и Курской областях. Это существенно ухудшало логистику русских войск, наступавших со стороны Белоруссии. Однако после одного из таких случаев 28 марта белорусские силовики со стрельбой задержали четырех человек. Двоих из задержанных тогда ранили.



Задержание "рельсовых партизан" в Беларуси / Фото телеграмму "Беларускі Гаюн"

В чем обвинили белорусов

Их силовики обвиняют мужчин в поджоге релейного шкафа в ночь на 1 марта. При этом белорусские следователи говорят, что мужчинам якобы за это платили "чуть больше 1 000 рублей". Мол, это теракт, который организовала некая иностранная организация.

Теперь каждому из задержанных обвиняют в нарушении следующих статей Уголовного кодекса:

участие в экстремистском формировании;

акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений;

преднамеренное исключение путей сообщения, что повлекло тяжкие последствия, а также создало угрозу аварии, аварии и гибели людей;

измена государству.

За совершение указанных действий мужчинам может грозить максимальное наказание в отношении смертной казни,

– отметили силовики Беларуси.

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