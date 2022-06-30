Об этом 24 канала рассказала белорусская общественная активистка Полина Бродик. По ее словам, власть активно давит на людей, пытающихся противостоять российскому агрессору.

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К примеру, вчера появилась информация, что трем подрывавшим колеи партизанам уже инкриминируют государственную измену . В целом же в Беларуси задержали десятки – сотни таких людей.

Местные силовики даже посадили за решетку маму 2-летней девочки. Она всего-навсего сфотографировала передвижение российской техники в Беларуси. Этого оказалось достаточно, чтобы его поместили в тюрьму.

Белорусы не поддерживают российскую агрессию в Украине

Госпожа Бродик отмечает, что белорусы массово не поддерживают российских кафиров. По последним социологическим исследованиям, около 80% белорусов высказываются против вмешательства Беларуси в войну России против Украины.

Мы бы хотели, чтобы Беларусь не была вовлечена в эту ситуацию. Есть разница между взглядами Лукашенко и белорусского народа, – подчеркнула Полина Бродик.

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