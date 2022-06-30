Об этом 24 канала рассказала белорусская общественная активистка Полина Бродик. По ее словам, власть активно давит на людей, пытающихся противостоять российскому агрессору.
Вероятность вторжения на Львовщину и игра на руку Путину: может ли Лукашенко напасть на Украину
К примеру, вчера появилась информация, что трем подрывавшим колеи партизанам уже инкриминируют государственную измену . В целом же в Беларуси задержали десятки – сотни таких людей.
Местные силовики даже посадили за решетку маму 2-летней девочки. Она всего-навсего сфотографировала передвижение российской техники в Беларуси. Этого оказалось достаточно, чтобы его поместили в тюрьму.
Белорусы не поддерживают российскую агрессию в Украине
Госпожа Бродик отмечает, что белорусы массово не поддерживают российских кафиров. По последним социологическим исследованиям, около 80% белорусов высказываются против вмешательства Беларуси в войну России против Украины.
Мы бы хотели, чтобы Беларусь не была вовлечена в эту ситуацию. Есть разница между взглядами Лукашенко и белорусского народа, – подчеркнула Полина Бродик.
Белорусы не поддерживают российских кафиров: смотрите видео
Беларусь может произвести скрытую мобилизацию
- По данным Генерального штаба ВСУ, в Беларуси рассматривается возможность проведения скрытой мобилизации. Ранее в местных военкоматах начали проверять собственный приписной состав.
- Известно, что с 28 июня по 16 июля в Гомельской области продлится собрание военнообязанных . Там будут отрабатывать боевое согласование, сформируют отдельные стрелковые батальоны, а также будут работать над организацией охраны объектов.
- Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что Лукашенко не хочет привлекать свою армию в войне против Украины. Это ведь для него будет слишком опасно. Он может лишиться власти.
- Между тем, Россия до сих пор пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Они могут совершить определенные провокации. К примеру, самостоятельно атаковать белорусов, а впоследствии обвинить в этом ВСУ. Однако, как убеждает украинская разведка , пока нет угрозы, что с территории Беларуси в ближайшее время снова войдут войска.