Про це 24 каналу розповіла білоруська громадська активістка Поліна Бродік. За її словами, влада активно тисне на людей, які намагаються протистояти російському агресору.

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До прикладу, вчора з'явилася інформація, що трьом партизанам, які підривали колії, вже інкримінують державну зраду. А загалом в Білорусі затримали десятки – сотні таких людей.

Місцеві силовики навіть посадили за ґрати маму 2-річної дівчинки. Вона всього лиш сфотографувала пересування російської техніки в Білорусі. Цього виявилося достатньо, щоб її помістили в тюрму.

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Пані Бродік наголошує, що білоруси масово не підтримують російських окупантів. За останніми соціологічними дослідженнями, близько 80% білорусів висловлюються проти втручання Білорусі у війну Росії проти України.

Ми б хотіли, щоб Білорусь не була втягнута в цю ситуацію. Є різниця між поглядами Лукашенка та білоруського народу, – наголосила Поліна Бродік.

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