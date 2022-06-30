Про це 24 каналу розповіла білоруська громадська активістка Поліна Бродік. За її словами, влада активно тисне на людей, які намагаються протистояти російському агресору.
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До прикладу, вчора з'явилася інформація, що трьом партизанам, які підривали колії, вже інкримінують державну зраду. А загалом в Білорусі затримали десятки – сотні таких людей.
Місцеві силовики навіть посадили за ґрати маму 2-річної дівчинки. Вона всього лиш сфотографувала пересування російської техніки в Білорусі. Цього виявилося достатньо, щоб її помістили в тюрму.
Білоруси не підтримують російську агресію в Україні
Пані Бродік наголошує, що білоруси масово не підтримують російських окупантів. За останніми соціологічними дослідженнями, близько 80% білорусів висловлюються проти втручання Білорусі у війну Росії проти України.
Ми б хотіли, щоб Білорусь не була втягнута в цю ситуацію. Є різниця між поглядами Лукашенка та білоруського народу, – наголосила Поліна Бродік.
Білоруси не підтримують російських окупантів: дивіться відео
Білорусь може провести приховану мобілізацію
- За даними Генерального штабу ЗСУ, в Білорусі розглядають можливість проведення прихованої мобілізації. Раніше у місцевих військкоматах почали перевіряти власний приписний склад
- Відомо, що з 28 червня по 16 липня у Гомельській області триватимуть збори військовозобов’язаних. Там відпрацьовуватимуть бойове злагодження, сформують окремі стрілецькі батальйони, а також нібито працюватимуть над організацією охорони об’єктів.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що Лукашенко не хоче залучати власну армію у війні проти України. Адже це для нього буде надто небезпечно. Він може втратити владу.
- Тим часом Росія досі намагається втягнути Білорусь у війну проти України. Вони можуть вчинити певні провокації. До прикладу, самотужки атакувати білорусів, а згодом звинуватити в цьому ЗСУ. Однак, як переконує українська розвідка, поки немає загрози, що з території Білорусі найближчим часом знову увійдуть війська.