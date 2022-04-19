Погибший защитник работал слесарем-ремонтником в коксовом цехе №1 коксохимического производства. Своему делу защитник отдал 27 лет жизни.
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У погибшего осталось 4 детей
Коллеги погибшего защитника вспоминают его как хорошего мужчину и специалиста своего дела. Виталий Нижка погиб 11 апреля во время боев.
На фронте защитник чинил военную технику. У воина остались жена и 4 детей.
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