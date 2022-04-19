Полеглий захисник працював слюсарем-ремонтником у коксовому цеху №1 коксохімічного виробництва. Своїй справі захисник віддав 27 років життя.
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У загиблого залишилося 4 дітей
Колеги полеглого захисника згадують його як доброго чоловіка та спеціаліста своєї справи. Віталій Ніжка загинув 11 квітня під час боїв.
На фронті захисник ремонтував військову техніку. У воїна залишилися дружина та 4 дітей.
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