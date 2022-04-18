Відомо, що боєць загинув на Чернігівщині 14 квітня від осколкових поранень. У війську Дмитро Абрамчук служив з часу закінчення школи.

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З 19-річним Дмитром Абрамчуком попрощались у Житомирі

Я був від нього за метрів 200 і все бачив на власні очі. Щось впало з неба, з якогось невідомого літального апарату. Вибуховий пристрій прямо перед Дмитром впав і розірвався,

– розповів побратим загиблого Сергій Болохівський.

Він також пригадав, що спілкувався з Дмитром Абрамчуком щодо того, чому він прийшов воювати такий молодий: "Він казав, що не може сидіти осторонь, коли в країні йде війна".

Дмитро воював на Луганщині

Батько бійця пригадав, що Дмитро після школи отримав повістку і одразу сказав, що ховатися не буде, а піде у військкомат.

"Він підписав контракт з 26 артбригадою (мовиться про 26 артилерійську бригаду імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича – 24 канал). Відбув навчання в Десні і одразу поїхав в Лисичанськ. Там Дмитро був з першого дня. Якби тяжко йому не було, він телефонував і казав мамі, що у нього все добре і скоро повернеться. Він був дуже веселою та компанійською людиною", – пригадав Михайло Абрамчук.

Однокласник Дмитра Віталій Гузь розповів, що хлопець був дуже добрим.

"Я його запам'ятав, як свого хорошого товариша", – розповів Гузь.

У Житомирі похоронили бійця Дмитра Абрамчука / Фото Суспільне

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя на нашу землю, свободу та незалежність.