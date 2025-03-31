14 февраля на общей конференции трудового коллектива преподаватели и студенты Академии единогласно осудили издание Кабмином неправомерного распоряжения, а также приняли решение обратиться к Президенту Украины и другим органам власти за защитой своих прав, сообщает 24 Канал.

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Коллектив Одесской юракадемии обосновывает свое решение отсутствием каких-либо объективных причин и критериев, по которым принималось распоряжение правительства, а также тем, что МОН не провело консультаций с органами самоуправления университета и не предоставило реальных гарантий сохранения трудовых прав коллектива. Из-за этого, более 1000 преподавателей могут потерять рабочие места, а студенты оказались под угрозой быть "выселенными" из учебных корпусов и общежитий, как это случалось во время реорганизации других университетов.

Сразу после собрания трудового коллектива тысячи студентов начали массовые акции протеста с призывом к Президенту Украины наладить диалог и отменить распоряжение о реорганизации вуза.

#SAVE_NUOUA / Фото предоставлены 24 Каналу

"Рейдерский захват" Министерством успешного университета с многолетней историей и традициями вызвал возмущение в обществе. За короткое время к студентам присоединились выпускники и родители, представители профсоюзов и всеукраинских студенческих объединений, десятки профильных и спортивных организаций вместе с тысячами спортсменов, а также сотни тысяч неравнодушных граждан Украины.

Обращение студентов НУ "ОЮА" к Президенту Украины: смотрите видео

Ко мне лично обращаются из Верховного Суда, Конституционного Суда Украины, Высшего антикоррупционного суда Украины, органов прокуратуры всех уровней, следственных, правоохранительных, других центральных и местных органов публичной власти. Отовсюду звучит один вопрос – как такое возможно? Как можно реорганизовывать лидера образовательного пространства, который по количеству абитуриентов, трудоустройством выпускников, качеством образовательных программ и материально-технической базы опережает большинство образовательных учреждений Украины?!

– отметил в интервью председатель профкома Университета, Заслуженный юрист Украины, профессор Владимир Завальнюк.

С течением времени поддержка Университета не только не угасла, а только возросла. 14 марта 2025 года реорганизацию Одесской юридической академии признал недопустимой в том числе и Совет адвокатов Украины. Высший орган адвокатского самоуправления (а это 47 тысяч действующих адвокатов!) обратился к Президенту Украины, Кабмину и МОН с требованием сохранить Одесскую юракадемию как самостоятельное учреждение высшего образования, а также защитить конституционные права преподавателей и руководства: основателя университета и председателя Ученого Совета Сергея Кивалова, ректора Олега Тодощака и проректоров.

Вслед за Советом адвокатов Украины обращение к Президенту Украины направила крупнейшая в стране профессиональная организация юристов – Союз юристов Украины. Его членами являются сотни тысяч представителей юридической профессии!

"Плодотворное сотрудничество между учреждениями и Одесской Юракадемией стало возможным благодаря тому, что НУ "ОЮА" является уникальным учебным заведением, который успешно функционирует с 1997 года и является одним из флагманов высшего образования в научно-образовательном пространстве Украины образовательном пространстве Украины, в котором учится почти 8 тысяч студентов, работает почти тысяча работников (из которых 333 доктора наук и кандидаты наук, 15 академиков и членов-корреспондентов Национальной академии правовых наук Украины)", – говорится в письмах организаций к Президенту Украины.

Обращение Союза юристов Украины к Президенту Украины / Фото предоставлено 24 Каналу

А несколько дней назад поддержку Университета выразил конституционный орган государственной власти и судейского управления – Высший совет правосудия.

"Выражаем благодарность Национальному университету "Одесская юридическая академия" за многолетнее сотрудничество, в частности в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве между Национальным университетом "Одесская юридическая академия" и Высшим советом правосудия от 11 сентября 2020 года, а также за неоценимый вклад в развитие юридического образования и подготовку будущих специалистов в сфере юриспруденции. Высший совет правосудия поддерживает сохранение высших учебных заведений, которые обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов в области права. Юридическое образование должно развиваться в условиях стабильности и непрерывности!" – говорится в обращении.