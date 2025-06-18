Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в эфире телемарафона.

Смотрите также Останки одного человека могут быть в разных пакетах, – Клименко о передаче жертв

Сколько продлится идентификация тел

Игорь Клименко заявил, что в целом российская сторона передала 6060 тел.

Я могу лишь примерно оценить ситуацию, ведь анализ еще продолжается – в каком состоянии находятся останки и сколько их на самом деле содержится в пакетах, которые нам передала российская сторона,

– пояснил министр.

По "самым скромным предварительным оценкам специалистов", на идентификацию тел понадобится не менее 13 – 14 месяцев. Клименко отметил, что речь идет о минимальном времени, необходимом для полной идентификации.

Глава МВД также подчеркнул, что судебно-медицинские эксперты, следователи и другие специалисты сейчас работают в три смены, чтобы как можно быстрее завершить процесс.

Напомним, недавно стало известно, что в Черновцах среди репатриированных тел погибших на войне украинцев обнаружили тело оккупанта. На нем была российская форма и другие детали, указывающие на его принадлежность к вражеской армии.

Ранее Игорь Клименко уже объяснял, что Россия может намеренно передавать тела своих граждан вместе с украинцами, чтобы увеличить количество тел и загрузить работой украинских экспертов.