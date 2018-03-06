Репрессивная машина: как силовики уничтожают украинский бизнес

Уголовные производства, допросы, обыски, аресты имущества стали инструментом мощного давления на предпринимателей. Бесконечные проверки по одним и тем же фактам устраивают налоговая милиция, экономические подразделения СБУ, Генпрокуратуры и Нацполиции.

Правоохранительные органы давят на бизнес, для того, чтобы устранить конкурентов.

Масштабному давлению силовиков подверглась текстильная компания Александра Соколовского. Препятствовать его бизнесу взялась СБУ. Для этого привлекла таможню. Действуют они по специальной схеме. Служба безопасности направляет таможне письмо, в котором сообщает, что расследует государственную измену таможенников. И почему-то добавляет – риск несут грузы для компании Соколовского.

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Так, СБУ обязала проводить полный осмотр и экспертизу товара, привлекать к процессу следователей СБУ. Как результат – сырье для производства застревает на границе, от чего работа предприятия срывается.

Политическая расправа

Ворвались, не предъявили документов, применяли силу. На абсурдных основаниях силовики неоднократно устраивали обыски на предприятиях Тараса Ситенко, руководителя фракции "Объединение "Самопомич" в Харьковском городском совете.

Взяточничество

Правоохранители массово открывают уголовные производства. И большинство закрывают, ведь состава преступления не находят. Цель – получить взятку.

Очень незначительная часть уголовных дел доходит до суда и есть какие-то приговоры. То есть, большая часть дел – это фактически зарабатывание на бизнесе и давление на него,

– резюмировал депутат Украины, фракции "Объединение "Самопомич" Андрей Журжий

Из-за произвола силовиков бюджет теряет в сотни раз больше, чем получает. Потери бюджета – более 100 милилардов ежегодно. Налоговая милиция вернула только 480 миллионов, Нацполиция – 112 миллионов, СБУ – 1,6 миллионов гривен. Вместе органы вернули в бюджет лишь 0,6 млиларда, а на их содержание украинцы потратили 24 миллиарда гривен.

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Такие неэффективные и карательные экономические подразделения следует ликвидировать. Это выполнит две функции: прекратит силовое давление на бизнес и сэкономит средства государственного бюджета.

Для "Самопомочи" не важно название, для нас важна суть этого органа и его политическая независимость,

– рассказала народный депутат Украины, фракции "Объединение "Самопомич" Татьяна Острикова.

Необходимо создать новую единую структуру – Финансовую полицию. Независимую, созданную по образцу НАБУ, аналитическую, а не силовую. Количество работников должно уменьшиться с 15 тысяч до трех.

Еще два года назад "Объединение "Самопомич" предложило необходимый законопроект. Однако парламент блокирует документ. Создать новый орган решает правительство. Дает ему название – Служба финансовых расследований.

Без серьезных структурных изменений, без реорганизации силовых структур экономика не поднимется.

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