Репресивна машина: як силовики знищують український бізнес

Кримінальні провадження, допити, обшуки, арешти майна стали інструментом потужного тиску на підприємців. Безкінечні перевірки за одним і тим же фактом влаштовують податкова міліція, економічні підрозділи СБУ, Генпрокуратури та Нацполіції.

Правоохоронні органи тиснуть на бізнес, для того, щоб усунути конкурентів.

Масштабного тиску силовиків зазнала текстильна компанія Олександра Соколовського. Перешкоджати його бізнесу взялася СБУ. Для цього залучила митницю. Діють вони за спеціальною схемою. Служба безпеки надсилає митниці лист, повідомляє, що розслідує державну зраду митників. І чомусь додає – ризик несуть вантажі для компанії Соколовського.

Читайте також: Львів став переможцем у національному конкурсі "Молодіжна столиця України"

Так, СБУ зобов’язала проводити повний огляд та експертизу товару, залучати до процесу слідчих СБУ. Як результат – сировина для виробництва застрягає на кордоні, від чого робота підприємства зривається.

Політична розправа

Увірвалися, не пред’явили документів, застосовували силу. На абсурдних підставах силовики неодноразово влаштовували обшуки на підприємствах Тараса Сітенка, керівника фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Харківській міській раді.

Хабарництво

Правоохоронці масово відкривають кримінальні провадження. І більшість закривають, адже складу злочину не знаходять. Мета – отримати хабар.

Дуже незначна частина кримінальних справ доходить до суду і має якісь вироки. Тобто, більша частина справ – це фактично заробляння на бізнесі і тиск на нього,

– резюмував депутат України, фракції "Об`єднання "Самопоміч" Андрій Журжій

Через свавілля силовиків бюджет втрачає в сотні разів більше, аніж отримує. Втрати бюджету - щонайменше 100 мільярдів щороку. Податкова міліція повернула лише 480 мільйонів, Нацполіція – 112 мільйонів, СБУ – 1, 6 мільйонів гривень. Разом органи повернули в бюджет лише 0, 6 мільярдів, а на їх утримання українці витратили – 24 мільярди гривень.

Читайте також: Фейковий антикорупційний суд: Які трюки приховує президентський законопроект

Такі неефективні та каральні економічні підрозділи слід ліквідувати. Це виконає 2 функції: припинить силовий тиск на бізнес і зекономить кошти державного бюджету.

Для "Самопомочі" не важлива назва, для нас важлива суть цього органу і його політична незалежність,

– розповіла народний депутат України, фракції "Об`єднання "Самопоміч" Тетяна Острікова

Необхідно створити нову єдину структуру – Фінансову поліцію. Незалежну, створену за зразком НАБУ, аналітичну, а не силову. Кількість працівників має зменшитися з 15 тисяч до трьох.

Ще два роки тому "Об’єднання "Самопоміч" запропонувало необхідний законопроект. Однак парламент блокує документ. Створити новий орган вирішує уряд. Дає йому назву – Служба фінансових розслідувань.

Без серйозних структурних змін, без реорганізації силових структур економіка не підніметься.

Більше про те, як силовики знищують бізнес, – дивіться у програмі.