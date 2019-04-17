Репутация европейских компаний страдает из-за действий СБУ

Необоснованные проверки импортируемых из Европы товаров на Николаевской таможне приводят украинский бизнес к убыткам, а европейские компании – к репутационным потерям на украинском рынке.

О проблемах с украинскими госструктурами рассказали представители европейского завода по производству стекол и зеркал Trakya Glass Bulgaria и украинские импортеры. По словам предпринимателей, в последнее время на Николаевской таможне участились случаи систематического безосновательного блокирования товаров, импортируемых из Европы, сотрудниками СБУ. Сотрудники службы безопасности приостанавливают таможенное оформление, отправляют товары на экспертизу и осуществляют давление на импортеров.

Участники пресс-конференции утверждают, что от незаконных действий СБУ на Николаевской таможне уже пострадали десятки крупных импортеров. Среди них ЧП "Захід", которое уже 12 лет является одним из основных поставщиков стекла и зеркал для заводов-изготовителей металлопластиковых окон и мебели по всей Украине.

Руководство предприятия утверждает, что с 25 марта сотрудники СБУ приостанавливают оформление импортируемых товаров и отправляют каждую партию на лабораторную экспертизу. Простой судов, порча товара и задержки при таможенном оформлении уже принесли компании 5 миллионов гривен убытков. В связи с этим юристы ЧП "Захід" направили в суд 5 исков на неправомерные действия контролирующих органов и собираются обращаться в генеральную прокуратуру.

Вместе с украинскими бизнесменами страдают и европейские компании. ЧП "Захід" закупает продукцию у компании Trakya Glass Bulgaria, входящей в Sisecam Group. Последняя является одним из крупнейших производителей стекла в мире.

"Сегодня мы теряем свою репутацию, как надежный поставщик качественного продукта. Кроме того, сегодняшняя ситуация создает проблемы для нас, как для производителя. Это касается планирования, производства, логистики. Мы очень надеемся, что вопрос решится правильно", – говорит представитель Trakya Glass Bulgaria Онер Атакан.

На скорейшее разрешение вопроса надеются и представители посольства Болгарии в Украине, отмечая что, процессы импорта необходимо упрощать, а не усложнять.

"После подписания Соглашения об Ассоциации и Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС мы очень углубили наши экономические отношения между Украиной и Европой. Как вы знаете, прямая функция этого договора – упрощение торговых отношений. И мы уверены, что это действительно в интересах всех – работать на развитие международной торговли и создание Украины, как надежного экономического партнера Болгарии и Европейского Союза", – отметил начальник службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в Украине Стефан Сафрониев.

Представители бизнеса надеются, что проблема будет решена в ближайшее время.