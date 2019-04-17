Репутація європейських компаній страждає через дії СБУ

Необґрунтовані перевірки імпортованих з Європи товарів на Миколаївській митниці завдають українському бізнесу збитків, а європейським компаніям – репутаційних втрат на українському ринку.

Про проблеми з українськими держструктурами розповіли представники європейського заводу з виробництва скла та дзеркал Trakya Glass Bulgaria і українські імпортери. За словами підприємців, останнім часом на Миколаївській митниці почастішали випадки систематичного безпідставного блокування товарів, що імпортуються з Європи, співробітниками СБУ. Співробітники служби безпеки припиняють митне оформлення, відправляють товари на експертизу і чинять тиск на імпортерів.

Учасники прес-конференції стверджують, що від незаконних дій СБУ на Миколаївській митниці вже постраждали десятки великих імпортерів. Серед них ПП "Захід", яке вже 12 років є одним з основних постачальників скла і дзеркал для заводів-виробників металопластикових вікон і меблів по всій Україні.

Керівництво підприємства стверджує, що з 25 березня співробітники СБУ припинили оформлення імпортованих товарів і відправляють кожну партію на лабораторну експертизу. Простій суден, псування товару і затримки при митному оформленні вже завдали компанії 5 мільйонів гривень збитків. У зв'язку з цим юристи ПП "Захід" направили до суду 5 позовів на неправомірні дії контролюючих органів і збираються звертатися до Генеральної прокуратури.

Разом з українськими бізнесменами страждають і європейські компанії. ПП "Захід" закуповує продукцію у компанії Trakya Glass Bulgaria, що входить в Sisecam Group. Остання є одним з найбільших виробників скла в світі.

"Сьогодні ми втрачаємо свою репутацію, як надійний постачальник якісного продукту. Крім того, сьогоднішня ситуація створює проблеми для нас, як для виробника. Це стосується планування, виробництва, логістики. Ми дуже сподіваємося, що питання вирішиться правильно", – сказав представник Trakya Glass Bulgaria Онер Атакан. На швидке вирішення питання сподіваються і представники посольства Болгарії в Україні, відзначаючи що, процеси імпорту необхідно спрощувати, а не ускладнювати.

"Після підписання Угоди про Асоціацію та Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС ми дуже поглибили наші економічні відносини між Україною і Європою. Як ви знаєте, пряма функція цього договору – спрощення торговельних відносин. І ми впевнені, що це дійсно в інтересах усіх – працювати на розвиток міжнародної торгівлі та створення України, як надійного економічного партнера Болгарії та Європейського Союзу ", – зазначив начальник служби по торгово-економічних питань посольства Болгарії в Україні Стефан Сафронієв.

Представники бізнесу сподіваються, що проблема буде вирішена найближчим часом.