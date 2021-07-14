Дело в том, что решение послов ЕС носит рекомендательный характер. Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба приветствовал и такой прогресс в отношении к путешествиям украинских граждан.
Напомним Украинцам могут разрешить свободный въезд в Евросоюз
Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер
14 июля 2021 года Совет ЕС включил Украину в рекомендованный список третьих государств, чьим гражданам можно въезжать с необязательными и несрочными поездками (попросту говоря, с целью туризма – 24 канал).
Дмитрий Кулеба отмечает: это решение полноценно восстанавливает безвиз и свидетельствует, что эпидемическая ситуация в Украине соответствует требованиям ЕС.
Это новые возможности для путешествий украинцев этим летом и важный сигнал государствам в мире, что заболеваемость COVID-19 в Украине значительно снизилась и наше государство должным образом реагирует на вызовы пандемии,
– заявил Кулеба.
Министр отметил, что решение ЕС является результатом ответственного отношения украинских граждан, соблюдения рекомендаций Минздрава и работы дипломатов.
Впрочем, важно отметить: включение в "зеленый перечень" не означает автоматической возможности въезда на территорию всех государств-членов ЕС. Решение Совета ЕС носит рекомендательный характер для государств-членов. Каждая отдельная страна принимает конечное решение относительно своих национальных "зеленых перечней" учитывая эпидемическую ситуацию в своей стране.
Кулеба поручил дипломатам оперативно провести дополнительные переговоры с уполномоченными органами в государствах-членах Евросоюза по включению Украины в национальные "зеленые перечни".
Въезд в Евросоюз граждан третьих стран
Раз в 2 недели государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию Евросоюза.
Рекомендация формируется, в частности, на основе 4 факторов:
- коэффициента новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за предыдущие 14 дней;
- количества тестов за 7 дней,
- уровня положительных тестов;
- наличия более опасных штаммов.
К тому же въезд разрешили гражданам, прошедшим полный курс вакцинации не позднее, чем за 2 недели до поездки.
Украину достаточно длительное время не вносили в список "зеленых стран", несмотря на значительное падение заболеваемости COVID-19. Так, например, во время последнего обновления списка 30 июня ЕС разрешил въезд гражданам 12 стран, в частности Армении и Молдовы. Украину тогда отнесли к "красному списку".