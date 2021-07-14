Річ у тім, що рішення послів ЄС має рекомендаційний характер. Проте глава українського МЗС Дмитро Кулеба привітав і такий поступ у ставленні до подорожей українських громадян.

Нагадаємо Українцям можуть дозволити вільний в'їзд до Євросоюзу, – ЗМІ

Рішення Ради ЄС має рекомендаційний характер

14 липня 2021 року Рада ЄС включила Україну до рекомендованого списку третіх держав, чиїм громадянам можна в'їжджати з необов'язковими та нетерміновими поїздками (просто кажучи, з метою туризму – 24 канал).

Дмитро Кулеба зазначає: це рішення повноцінно відновлює безвіз і свідчить, що епідемічна ситуація в Україні відповідає вимогам ЄС.

Це нові можливості для подорожей українців цього літа та важливий сигнал державам світу, що захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась і наша держава належним чином реагує на виклики пандемії,

– заявив Кулеба.

Міністр зауважив, що рішення ЄС є результатом відповідального ставлення українських громадян, дотримання рекомендацій МОЗ і роботи дипломатів.

Втім важливо відзначити: включення до "зеленого переліку" не означає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Рішення Ради ЄС носить рекомендаційний характер для держав-членів. Кожна окрема країна ухвалює кінцеве рішення щодо своїх національних "зелених переліків" з огляду на епідемічну ситуацію у своїй країні.

Кулеба доручив дипломатам оперативно провести додаткові переговори з уповноваженими органами в державах-членах Євросоюзу щодо включення України в національні "зелені переліки".

В'їзд до Євросоюзу громадян третіх країн

Раз на 2 тижні держави-члени ЄС переглядають перелік третіх країн для вільного в’їзду на територію Євросоюзу.

Рекомендація формується, зокрема, на основі 4 факторів:

коефіцієнту нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за попередні 14 днів;

кількості тестів за 7 днів,

рівня позитивних тестів;

наявності більш небезпечних штамів.

До того ж в’їзд дозволили громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за 2 тижні до поїздки.

Україну досить тривалий час не вносили до списку "зелених країн", попри значне спадання захворюваності на COVID-19. Так, наприклад, під час останнього оновлення списку 30 червня ЄС дозволив в'їзд громадянам 12 країн, зокрема Вірменії та Молдові. Україну тоді віднесли до "червоного списку".