Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

В компании категорически против продажи, ведь уже начали строительство многофункционального комплекса 50Avenue при соблюдении всех требований законодательства.

Это уже вторая попытка киевских властей выкупить землю на проспекте Победы под предлогом "восстановления благоустройства зеленой зоны и создания городского парка". Первая попытка состоялась 27 мая 2021 года, однако не получила поддержки депутатов горсовета. Несмотря на это, уже через две недели позиция многих представителей власти резко изменилась.

По информации издания, застройщик участка вложил в начало строительства многофункционального комплекса 50 миллионов долларов и развитие Киева почти 10 миллионов долларов. Все расходы и будущие доходы, согласно законодательству, придется компенсировать из карманов украинцев.

Незаконное решение Киевского городского совета еще не подписано. Однако мы уже публично отказываемся от предложения по продаже этого участка. Для нас очень важна репутация, которая создавалась годами. Мы являемся надежными партнерами на международном рынке и всегда выполняем все взятые на себя обязанности по строительству,

– прокомментировал ситуацию представитель застройщика ОК "Эксон Премьер Шулявская", адвокат международной компании "Avraham Lalum & Co law firm" Антон Перепичай.

Помимо проблемы нецелевого использования бюджетных средств, киевские власти фактически создают опасный прецедент.

Эксперты считают, что указанными действиями Киевсовет проверяет реакцию бизнеса и киевлян на незаконные решения, однако заставить владельца продать свое имущество – невозможно. Указанное решение является лишь предложением, от которого собственник может отказаться. Оно не создает никаких юридических последствий и обязанностей.

"Земельный участок в частную собственность был передан в 2007 году и только в 2021-м местная власть, или отдельные ее представители, которые поняли "ценность" такого участка, в частности с целью личной финансовой наживы, хотят принять решение о незаконной процедуре покупки частной собственности. Как минимум, это вызывает некоторое недоумение. 14 лет указанный участок вовсе не фигурировал в повестке дня киевских властей, однако в 2021 году срочно понадобилось его выкупить и создать парк. Прогнозируем, что в ближайшее время в СМИ появятся заказные материалы по строительству многофункционального комплекса 50Avenue", – сообщил адвокат Антон Перепичай.

Владелец участка получил все необходимые разрешительные документы, а именно Архитектурно-планировочное задание под №09-0090 от 2009 года, на основании которого и было получено разрешение на выполнение строительных работ, информирует Gazeta.ua.

Как отмечают СМИ, такими решениями Киевсовет противоречит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который неоднократно давал обещание лично защитить каждое созданное инвесторами рабочее место и каждый доллар, заплаченный в виде налогов, и ставит под угрозу привлечение иностранных инвестиций.