Про це повідомляє видання Gazeta.ua.

У компанії категорично проти продажу, адже вже почали будівництво багатофункціонального комплексу 50Avenue при дотриманні всіх вимог законодавства.

Це вже друга спроба київської влади викупити землю на проспекті Перемоги під приводом "відновлення благоустрою зеленої зони та створення міського парку". Перша спроба відбулася 27 травня 2021 року, однак не отримала підтримки депутатів міськради. Попри це, вже через два тижні позиція багатьох представників влади різко змінилась.

За інформацією видання, забудовник ділянки вклав у початок будівництва багатофункціонального комплексу 50Avenue та розвиток Києва майже 10 мільйонів доларів. Усі витрати і майбутні доходи, згідно з законодавством, доведеться компенсувати з кишень українців.

Незаконне рішення Київської міської ради ще не підписане. Однак ми вже публічно відмовляємося від пропозиції щодо продажу цієї ділянки. Для нас дуже важлива репутація, яка створювалася роками. Ми є надійними партнерами на міжнародному ринку і завжди виконуємо всі взяті на себе обов'язки з будівництва,

– прокоментував ситуацію представник забудовника ОК "Ексон Прем'єр Шулявська", адвокат міжнародної компанії "Avraham Lalum & Co law firm" Антон Перепичай.

Крім проблеми нецільового використання бюджетних коштів, київська влада фактично створює небезпечний прецедент.

Експерти вважають, що зазначеними діями Київрада перевіряє реакцію бізнесу і киян на незаконні рішення, однак примусити власника продати своє майно – неможливо. Зазначене рішення є лише пропозицією, від якої власник може відмовитися. Воно не створює жодних юридичних наслідків і обов'язків.

"Земельна ділянка у приватну власність була передана 2007 року і лише у 2021-му місцева влада, або окремі її представники, які зрозуміли "цінність" такої ділянки, зокрема з метою особистої фінансової наживи, хочуть прийняти рішення про незаконну процедуру купівлі приватної власності. Як мінімум, це викликає певний подив. 14 років зазначена ділянка зовсім не фігурувала на порядку денному київської влади, однак у 2021 році терміново знадобилося її викупити і створити парк. Прогнозуємо, що найближчим часом у ЗМІ з'являться замовні матеріали щодо будівництва багатофункціонального комплексу 50Avenue", – повідомив адвокат Антон Перепичай.

Власник ділянки отримав усі необхідні дозвільні документи, а саме Архітектурно-планувальне завдання під №09-0090 від 2009 року, на підставі якого і було отримано дозвіл на виконання будівельних робіт, інформує Gazeta.ua.

Як зазначають ЗМІ, такими рішеннями Київрада суперечить президенту України Володимиру Зеленському, який неодноразово давав обіцянку особисто захистити кожне створене інвесторами робоче місце і кожен долар, заплачений у вигляді податків, та ставить під загрозу залучення іноземних інвестицій.